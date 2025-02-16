人民网巴黎2月14日电 （记者何蒨）2月8日，由联合国教科文组织协会世界联合会、法中交流促进会与“小王子”家族青年基金会共同主办的第三届国际艺术联创联展在法国巴黎卢浮宫卡鲁塞尔厅盛大开幕。联合国教科文组织协会世界联合会代表罗伯特·福帕，作家、翻译家、法国最高荣誉骑士勋章获得者、法中交流促进会会长亚丁，“小王子”家族青年基金会主席奥利维耶·达盖，国际旅游联合会主席让-埃里克·德·圣卢克等嘉宾及法国文化艺术等领域两千余位嘉宾出席活动，共同见证了这一国际艺术盛典。

第三届国际艺术联创联展盛大开幕。法中交流促进会供图

本届展览以家喻户晓的童话形象“小王子”为主题，向全世界儿童发出邀请，与《小王子》作者安托万·德·圣埃克絮佩里穿过时空联手，在其曾经未完成的创作手稿基础上，创作属于自己的《小王子》作品，开启一场跨越时空的心灵碰撞。

亚丁为获奖儿童颁发证书。法中交流促进会供图

此次展览的内容精彩纷呈，共有来自法国、中国、澳大利亚、加拿大、马来西亚、新加坡、瑞典、日本、英国、美国、韩国等近20个国家近万名儿童和青年艺术家报名，五百余幅儿童艺术佳作及数百件各国艺术家作品参展，中国文创悟空也在展览现场集体亮相。展览现场还举办了“共绘长卷·我心中的小王子”绘画活动，邀请来自世界各国的儿童现场创作，国际嘉宾则为到场儿童颁发参展证书。

第三届国际艺术联创联展盛大开幕。法中交流促进会供图

本届展览特别设立“自然之色彩”儿童艺术创作板块，鼓励青少年儿童运用丰富的想象力和创造力，将环保理念融入艺术作品之中，以激发更多人对环境保护的思考和行动，引导青少年成为未来环保事业的倡导者和实践者。

展览开幕式上，国际艺术联创联展组委会与法中国际文化艺术交流基金会还共同启动了联创艺术基金，该项目旨在为欠发达地区儿童、留守儿童及孤独症等特殊群体儿童提供支持，帮助他们参与国际文化艺术交流。

第三届国际艺术联创联展盛大开幕。法中交流促进会供图

此次展览中，组委会邀请各国嘉宾参与作品点评。最终，通过对作品获得嘉宾好评数与组委会评审组的综合意见，评出了50幅特别大奖作品。

第三届国际艺术联创联展盛大开幕。法中交流促进会供图

通过“小王子”这一经典主题，此次展览成功搭建了一个国际儿童艺术交流平台，为全球儿童的艺术梦想插上了翅膀，助力他们在艺术的天空中自由翱翔。未来，国际艺术联创将继续致力于促进全球艺术与文化的融合，为构建一个更加包容与多元的世界贡献力量。

(责编：王禹蘅、杨牧)