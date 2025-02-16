打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国企业参建并持有权益的全球最大深水油田顺利投产

2025年02月16日10:50 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢2月15日电 （记者宋亦然）当地时间2月15日，由中国海油参建并持有权益的全球最大深水油田——巴西布济乌斯七期项目顺利投产。

布济乌斯七期项目浮式生产储卸油装置抵达油田区域。巴西国家石油公司供图

布济乌斯七期项目浮式生产储卸油装置抵达油田区域。巴西国家石油公司供图

巴西深水油气资源储量丰富，禀赋优异。此次投产的布济乌斯七期项目位于巴西东南海域桑托斯盆地，作业水深2000米，采用“浮式生产储卸油装置+水下生产系统”全海式开发，包括7口生产井、6口水气交替注入井、1口转注井和1口注气井。其中，浮式生产储卸油装置在中国建造并调试，其原油产能达每天22.5万桶，天然气处理产量达每天1200万方。

“布济乌斯油田七期项目投产是落实两国领导人共识的又一举措，也是中巴能源合作的重要成果。”中国海油董事长汪东进说。2021年9月，中国海油成功并购布济乌斯项目产量分成合同框架下5%权益；2022年12月，中国海油顺利完成5%权益增持。目前，中国海油拥有油田一体化开发项目7.34%权益。2024年11月，中国海油联合其他三方签署《关于中国海洋石油集团有限公司、中国石油大学（北京）、巴西国家石油公司、巴西里约热内卢联邦大学工学院共建中国—巴西科技创新中心的合作意向书》。

布济乌斯七期项目浮式生产储卸油装置抵达油田区域。巴西国家石油公司供图

布济乌斯七期项目浮式生产储卸油装置抵达油田区域。巴西国家石油公司供图

中国海油巴西公司总经理黄业华表示，中国海油高度重视深水技术创新，在多领域大力推动深水油气田开发技术研究，不断强化海洋技术特色，持续巩固比较优势，努力打造创新引领型的能源企业。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部