人民网里约热内卢2月15日电 （记者宋亦然）当地时间2月15日，由中国海油参建并持有权益的全球最大深水油田——巴西布济乌斯七期项目顺利投产。

布济乌斯七期项目浮式生产储卸油装置抵达油田区域。巴西国家石油公司供图

巴西深水油气资源储量丰富，禀赋优异。此次投产的布济乌斯七期项目位于巴西东南海域桑托斯盆地，作业水深2000米，采用“浮式生产储卸油装置+水下生产系统”全海式开发，包括7口生产井、6口水气交替注入井、1口转注井和1口注气井。其中，浮式生产储卸油装置在中国建造并调试，其原油产能达每天22.5万桶，天然气处理产量达每天1200万方。

“布济乌斯油田七期项目投产是落实两国领导人共识的又一举措，也是中巴能源合作的重要成果。”中国海油董事长汪东进说。2021年9月，中国海油成功并购布济乌斯项目产量分成合同框架下5%权益；2022年12月，中国海油顺利完成5%权益增持。目前，中国海油拥有油田一体化开发项目7.34%权益。2024年11月，中国海油联合其他三方签署《关于中国海洋石油集团有限公司、中国石油大学（北京）、巴西国家石油公司、巴西里约热内卢联邦大学工学院共建中国—巴西科技创新中心的合作意向书》。

布济乌斯七期项目浮式生产储卸油装置抵达油田区域。巴西国家石油公司供图

中国海油巴西公司总经理黄业华表示，中国海油高度重视深水技术创新，在多领域大力推动深水油气田开发技术研究，不断强化海洋技术特色，持续巩固比较优势，努力打造创新引领型的能源企业。

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