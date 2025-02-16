这是2月15日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴拍摄的非盟总部。

非洲联盟（非盟）的前身为1963年5月成立的非洲统一组织（非统）。1999年9月，非统第四次特别首脑会议决定成立非盟。2002年7月，非盟正式取代非统。非盟总部设在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。

新华社记者 韩旭 摄

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