新华社德国慕尼黑2月15日电 当地时间2月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见德国外长贝尔伯克。

王毅说，多极化是历史发展必然趋势，也是今年慕尼黑安全会议报告的主题。面对当前保护主义抬头，冷战思维回潮，单边霸凌横行，中方愿同德国等各国加强沟通协调，凝聚广泛共识，为维护国际和平与稳定发出更一致声音，相信德国将在世界多极化进程中发挥重要作用。

王毅表示，中德关系保持良好发展势头，始终是中欧关系中的稳定性因素。德国即将举行大选，中国不干涉别国内政，珍视中德互利合作成果，愿同德国新一届政府加强对话合作，为中德关系持续注入新动力。中国坚定不移走绿色转型和可持续发展道路，愿同德方加强合作，共同应对气变等全球性挑战。

贝尔伯克表示，德方高度重视德中各领域交往合作，愿同中方扩大利益契合点，成为彼此可靠的伙伴。德国政府奉行一个中国政策，愿继续同中方加强坦诚沟通，深化对话合作。德方反对搞关税战、贸易战，愿同中方共同维护多边主义、自由贸易，期待就绿色发展等全球性议题进一步加强协调。

双方还就乌克兰危机等问题交换了看法。

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