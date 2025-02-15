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王毅会见阿根廷外长韦特海因

2025年02月15日19:49 | 来源：新华网
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　　新华社德国慕尼黑2月15日电　当地时间2月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见阿根廷外长韦特海因。

　　王毅说，中阿人民长期友好，中阿合作平等互利。去年，习近平主席同米莱总统举行会晤，就巩固发展中阿关系达成重要共识。中方愿同阿方一道，落实好两国元首共识，加强高层及各领域交往，推动两国关系迈上新台阶，更好造福两国人民。双方应继续尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，不断夯实双边关系的政治基础。

　　王毅表示，中国不寻求势力范围，不参与地缘竞争，在国际事务中坚定践行多边主义，愿同包括阿根廷在内的拉美国家一道，坚定维护国际法治和国际关系基本准则。中阿关系是中拉关系的重要组成部分。中拉论坛成立十年来，有力促进了中拉合作，为双方人民带来实实在在利益。中方愿同拉美各国一道，支持中拉论坛发展壮大，助力中拉实现共同发展、共同繁荣。

　　韦特海因表示，阿方高度重视对华关系，期待同中方加强高层交往，深化务实合作。感谢中方支持阿方捍卫对马尔维纳斯群岛的主权，阿方坚定恪守一个中国原则，愿成为中国可靠和稳定的合作伙伴。阿方愿在加强双边关系基础上，为促进拉中关系发展发挥积极作用。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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