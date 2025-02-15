新华社德国慕尼黑2月15日电 当地时间2月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见北约秘书长吕特。

王毅说，中国是和平的力量、稳定的力量，是派出维和人数最多的安理会常任理事国，也已成为联合国第二大维和摊款国。在和平与安全问题上，中国是世界上纪录最好的大国。希望秘书长先生推动北约秉持理性务实态度，树立客观正确的对华认知，奉行积极负责任的对华政策。当前地缘冲突延宕升级，希望北约坚持区域性防御组织的定位和职能，为世界和地区和平发挥建设性作用。

吕特表示，中国是一个伟大的国家，中国的发展令人赞叹。北约作为区域性防御组织，无意也不会向亚洲拓展，我们愿同中方加强对话沟通，增进了解互信。

双方就乌克兰危机交换了意见。吕特表示，北约高度重视中国的影响和作用，希望中方为尽早和平解决俄乌冲突发挥重要作用。王毅深入阐释了中方的原则立场，表示愿继续同各方一道，为推动危机政治解决，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架发挥建设性作用。

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