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王毅会见欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯

2025年02月15日19:31 | 来源：新华网
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　　新华社德国慕尼黑2月15日电　当地时间2月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯。

　　王毅说，今年是中国欧盟建交50周年，双方要以此为契机，总结双方迄今成功发展经验，锚定伙伴关系定位，坚持对话合作的主导面，把稳互利共赢的主基调，继续做彼此尊重、相互信任、长期稳定的战略伙伴。中方愿同欧方办好系列庆祝活动，筹备好新一次中欧领导人会晤，为中欧关系更加光明的下一个50年规划新的蓝图、注入新的动力。

　　王毅表示，中欧之间不存在根本利害冲突，没有地缘政治矛盾。双方都坚持践行多边主义，都主张维护联合国核心地位，都认为应通过对话协商处理国际热点，都反对单边霸凌行径。中方愿同欧方加强战略沟通，增进相互理解，共同为世界提供更多稳定性。

　　卡拉斯表示，欧盟高度重视中国，愿共同筹备好欧中领导人会晤，隆重庆祝欧中建交50周年，为双方关系未来发展作出规划。欧盟赞赏中方在应对气候变化等领域发挥的引领作用，愿同中方共同维护多边主义，维护联合国宪章宗旨和原则。

　　双方还就乌克兰危机交换了看法。王毅深入阐释了中方立场，强调中方支持一切有利于和平的努力，支持欧洲在和谈进程中发挥重要作用。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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