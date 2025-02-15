新华社德国慕尼黑2月15日电 当地时间2月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见德国基民盟主席默茨。

王毅表示，建交50多年来，中德双方相互尊重、平等相待、互利共赢，成为全方位战略伙伴，这是中德关系的宝贵资产。事实证明，德方奉行对华友好政策，符合德国自身利益和人民愿望，顺应全球化发展潮流。中国正全面推进中国式现代化，致力于高质量发展、高水平开放，将为中德合作带来新机遇，希望并相信德方会继续秉持理性务实态度，同中方坚持平等开放对话，扩大互惠互利合作，续写中德相互成就、共同繁荣的成功故事。中方支持德国在全球和地区事务中发挥更大作用，特别是在当前动荡国际形势下，愿同德方加强协调合作，共同支持自由贸易、践行多边主义。

默茨表示，德中关系基础深厚，过去50多年来两国各领域合作取得长足发展。联盟党高度重视对华关系，密切关注中国现代化进程，愿同中方一道，保持两国关系良好发展势头，推动德中合作取得更多成功。德国坚定支持自由贸易，支持德中、欧中深化合作，愿为推动妥善解决欧中摩擦发挥建设性作用。

双方还就乌克兰问题交换了看法。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)