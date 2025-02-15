新华社北京2月15日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）14日表示，该组织定于15日释放第六批以方在押人员。巴勒斯坦在押人员协会同日透露，以色列也将于15日释放369名巴勒斯坦在押人员。

以色列总理府14日发表声明说，收到哈马斯提供的将于15日释放的第六批以方人员名单。据路透社报道，即将获释以方人员均为男性，于2023年10月7日本轮巴以冲突爆发当天被加沙地带巴武装人员扣押。

另据巴勒斯坦在押人员协会消息，以色列定于15日释放369名巴方在押人员，其中36人被判处终身监禁，333人在本轮巴以冲突爆发后遭以方逮捕。遭判终身监禁的36人包括巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）高级成员马尔万·巴尔古提的助手艾哈迈德·巴尔古提。据悉，艾哈迈德与马尔万于2002年一同遭以方逮捕，以方指控艾哈迈德在本世纪初派遣自杀式爆炸袭击者对以色列平民展开袭击。

这是2月8日在加沙地带中部代尔拜拉赫拍摄的被释放的第五批被扣押以色列人员移交现场（无人机照片）。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

加沙地带停火协议1月19日生效以来，哈马斯已释放21名以方人员，以色列已释放730多名巴方在押人员。根据停火协议，第一阶段停火期间，哈马斯和以色列应分别释放共计33名以方人员及上千名巴方在押人员。

就在本周，哈马斯和以色列停火协议的执行出现波折。哈马斯指责以方未兑现允许帐篷等物资运入加沙地带等部分停火协议条款，一度表示要推迟原定15日进行的释放部分以方人员的行动。不过，在斡旋方承诺“清除一切（阻碍协议执行的）障碍”后，哈马斯重申将执行协议，包括在指定时间交换在押人员。

2月8日，在巴勒斯坦约旦河西岸城市拉姆安拉，人们欢迎以色列释放的巴方被扣押人员。新华社发（艾曼·诺巴尼摄）

有政治分析人士认为，随着第一阶段停火将于3月初到期，停火或在今后数周内面临更大挑战，眼下各方尚未就第二阶段停火展开实质性谈判。不过，按照哈马斯预期，该组织“下周初”将与以色列就第二阶段停火开启间接谈判。

另据消息人士透露，斡旋方告诉哈马斯，希望下周在卡塔尔首都多哈开启第二阶段停火谈判。法新社报道，第二阶段谈判将围绕哈马斯释放以方其他在押人员以及落实更长久停火等事宜。

根据停火谈判协议，第一阶段停火执行的第16天，即2月3日，须开启第二阶段停火谈判。但就在新一轮停火谈判即将开启之际，当时正在美国访问的以色列总理本雅明·内塔尼亚胡坚持面见美国总统唐纳德·特朗普后再派出谈判团队参与谈判。

不愿公开姓名的以色列政府官员批评内塔尼亚胡这一做法不仅给第一阶段停火的落实带来负面影响，还对第二阶段停火谈判释放出“令人极其担忧的信号”。（王逸君）

(责编：艾雯、张悦)