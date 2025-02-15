新华社罗马2月15日电 题：极右翼政党抱团高调首秀，冲击欧洲传统政治格局

新华社记者任耀庭

欧洲议会第三大党团“欧洲爱国者”日前在西班牙首都马德里举行政党领导人峰会。法国国民联盟、荷兰自由党等欧洲极右翼政党领导人在会上高调宣扬反欧盟、反移民、反自由派精英等政治主张。

分析人士指出，近年来，受俄乌冲突延宕、经济复苏乏力、移民问题等因素影响，欧洲传统政党民意支持率走低，极右翼政治力量不断崛起，力图重塑欧洲政治版图。

这是2024年10月4日在比利时布鲁塞尔拍摄的欧盟委员会大楼。新华社记者 赵丁喆 摄

“让欧洲再次伟大”

“欧洲爱国者”是去年6月欧洲议会选举后组建的新党团，其成员来自荷兰自由党、法国国民联盟、意大利联盟党等十多个政党，在欧洲议会720个议席中占据86席，仅次于中间偏右的欧洲人民党党团和中间偏左的社民党党团。

图为2024年11月27日在法国斯特拉斯堡拍摄的欧洲议会会议现场。新华社记者 赵丁喆 摄

本次峰会是“欧洲爱国者”党团首次政党领导人会议，以“让欧洲再次伟大”为口号。会上，极右翼政党领导人将矛头直指欧盟机构，指责欧盟“过度监管”，主张成员国收回主权、减少欧盟对各国内政的干预。意大利副总理、联盟党领袖萨尔维尼称，“欧洲不是布鲁塞尔的牢笼”。法国国民联盟批评欧盟“牺牲法国利益”，称“爱国者将重新掌权”。

移民问题也是峰会焦点之一。有与会者将欧洲经济困境归咎于“非法移民入侵”，呼吁“关闭边境”。峰会还高调支持美国总统特朗普的政策，试图借美国政治转向之力重塑欧洲政治格局。

反建制浪潮席卷

分析人士指出，“欧洲爱国者”党团此次高调集会，凸显近年来欧洲极右翼政党力量扩张的现实。在反建制浪潮席卷下，欧洲传统政治格局正遭遇重大冲击。

在法国，国民联盟在2017年的国民议会选举中仅获得个位数议席，但在2024年选举中赢得超过120席，与总统马克龙的中间阵营和左翼阵营形成“三分天下”之势。2024年12月，极右翼联合左翼在国民议会通过不信任动议，推翻时任总理巴尼耶领导的政府，导致法国近45年来首次未能在年末通过次年预算，暴露执政联盟的脆弱性。

2024年12月4日，在法国巴黎，时任法国总理巴尼耶出席国民议会就对政府不信任动议投票表决前辩论。新华社发（奥雷利安·莫里萨尔摄）

与法国一起被视为欧洲“双引擎”的德国也出现政治动荡。最新民调显示，在德国联邦议院选举前夕，极右翼政党德国选择党的支持率保持在20%左右，超过执政联盟中的社民党，成为支持率排名第二的政治力量。民众对德国执政联盟内部分歧、能源危机及移民问题的不满，为选择党提供了扩张空间。尽管近期德国爆发大规模反极右翼示威活动，但选择党依靠在移民问题上的强硬立场仍然获得一些选民的支持。

此外，极右翼政党在荷兰、奥地利等国也成为重要政治力量，影响力不容忽视。截至2024年年底，欧盟27个成员国中有7个国家由极右翼政党或极右翼政党参与的政党联盟执政。

政治碎片化加剧

有分析指出，欧洲极右翼政治力量崛起是多重危机叠加的结果，或将给欧洲国家造成更多政治分裂局面，增加不确定性，使欧盟在安全和经济政策方面难以发出一致声音。

欧洲目前面临着多重困境：经济层面，整体增长低迷，国际竞争力下滑；社会层面，移民激增引发文化冲突和安全担忧，助长排外情绪；安全层面，乌克兰危机延宕，欧洲各国军费开支不断增长。在此背景下，欧洲传统主流政党应对乏力，严重削弱民众对其信任，因此极右翼思潮逐渐蔓延，政治碎片化趋势加剧。

德国杜塞尔多夫大学政治学教授斯特凡·马沙尔指出，极右翼政党通过对精英阶层持续不断的批评巩固了自身地位。“相比之下，在政治体系中根基较稳固的中右翼政党，却无法真正对精英阶层进行批评。”

图为2024年12月4日位于法国巴黎的国民议会就对政府不信任动议投票表决前的辩论现场。新华社发（奥雷利安·莫里萨尔摄）

法国国民联盟与德国选择党的强势扩张，已迫使传统主流政党在移民、环保等关键议题上让步，政策立场趋于保守。分析人士指出，欧洲极右翼政党反对欧盟，强调国家主权优先。若其力量继续扩张，可能将导致欧盟决策机制陷入僵局，动摇欧洲一体化进程。

美国世界政治评论网站刊文指出，在欧洲执政的传统政党普遍不受认可的情况下，极右翼运动继续崛起将是欧洲政治的一大趋势。大多数失望的选民如何应对民粹主义带来的威胁，建制派将采取哪些应对行动，将在未来较长时间里对整个欧盟产生重大影响。

(责编：艾雯、张悦)