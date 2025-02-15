新华社华盛顿2月14日电（记者熊茂伶）据美国媒体14日报道，特朗普政府正在推进联邦政府大规模减员工作，一方面向联邦雇员提供“买断”计划推动其主动辞职，另一方面解雇试用期员工。目前已有万余人被解雇，裁员数量预计还将继续增加。

据美国媒体报道，试用期员工的就业保护措施较少，其雇佣期最多不到两年。据报道，目前已有逾万名联邦雇员遭解雇，其中退伍军人事务部1000余人，内政部约2200人，能源部约2000人，林业局3400人，国家卫生研究院1500人，疾病控制和预防中心1300人，环境保护局380余人。此外，教育部、消费者金融保护局等机构也进行了裁员。

美国《国会山》日报报道说，大规模减员措施可能影响多达20万处于试用期的联邦雇员。

美国白宫人事管理办公室日前通过电子邮件向联邦雇员提供“买断”计划，提出用8个月的薪水作为离职补偿，以推动他们主动辞职。据媒体报道，已有超过7.5万名联邦雇员同意接受“买断”计划并辞职，在约200万名符合“买断”计划条件的联邦雇员中所占比例不足4%，未达到白宫设定的5%至10%的裁员目标。大规模减员措施在华盛顿引发多次抗议活动。

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