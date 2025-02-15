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美国得克萨斯州暴发麻疹疫情 48例确诊

2025年02月15日17:02 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶2月14日电（记者谭晶晶）美国得克萨斯州卫生服务部14日通报说，该州南部平原地区暴发麻疹疫情，截至目前已有48例确诊病例。

通报说，目前确诊的这48例病例均在过去三周内出现症状，其中13人因病情严重需住院治疗。这些病例或是未接种过麻疹疫苗，或是疫苗接种情况不明。由于麻疹具有极强传染性，预计盖恩斯县及周边地区可能出现更多感染病例。

得州卫生服务部表示，已与南部平原公共卫生区和拉伯克县公共卫生部门合作，对疫情展开调查。预防麻疹的最佳方法是接种两剂针对麻疹病毒的疫苗，也就是麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗（MMR疫苗）。接种两剂三联疫苗对预防麻疹非常有效。

今年1月，得州休斯敦卫生部门确认了两例与国际旅行相关的麻疹病例，两例病例均未接种过麻疹疫苗。这是自2023年以来得州首次发现麻疹病例。

麻疹是一种传染性极强的呼吸道疾病。该病毒通过直接接触传染性飞沫传播，当感染者呼吸、咳嗽或打喷嚏时，也可通过空气传播。麻疹病毒在感染者离开某个区域后，仍能在空气中保持传染性长达两小时。麻疹症状通常在接触病毒一两周后开始，包括高烧、咳嗽、流鼻涕、红眼、流泪等。

(责编：艾雯、张悦)

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