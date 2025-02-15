人民网布鲁塞尔2月14日电 （记者牛瑞飞）13日，中国驻欧盟使团在布鲁塞尔举行“中欧友谊之光 照亮合作之路”活动亮灯仪式。中国驻欧盟使团团长蔡润大使、欧盟委员会环境总司长霍瑞尔、布鲁塞尔市政府官员在亮灯仪式上致辞。中国驻比利时大使费胜潮，欧盟经社委员会主席罗普克，有关国家驻欧盟、驻比利时使节，中国驻欧盟使团公使朱京等外交官，欧洲政商学界代表，当地民众等1000余人参加。

图为活动现场。 人民网记者 牛瑞飞摄

蔡润在致辞中表示，本次活动是中国驻欧盟使团庆祝中欧建交50周年系列活动开局之作。中欧关系50年历程如同这次光影茶榭活动的璀璨灯光，构成东西方文明彼此交融、相互成就的美好画面。期待中欧友谊之光进一步促进双方合作、推动交流互鉴、增强民间往来。中方愿同欧方一道，落实好双方领导人重要共识，推动中欧关系向好向前发展。霍瑞尔等来宾称赞光影茶榭活动体现中国文化的深厚底蕴和中欧文化交融的活力，希望欧中双方进一步深化伙伴关系，共促环境保护和可持续发展，造福子孙后代。

图为活动现场。 人民网记者 牛瑞飞摄

活动现场还举行了灯光秀和民乐演奏，品茶艺、猜灯谜、书画表演等活动吸引当地民众积极参与互动，气氛喜庆热烈。

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