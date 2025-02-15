人民网里约热内卢2月14日电 （记者时元皓）当地时间2月14日，由中海油巴西公司赞助出版的中葡双语漫画书《中海油——未来智星》第1卷在巴西里约热内卢正式发布。中国驻里约热内卢总领事田敏、中海油巴西公司总经理黄业华等出席发布会并致辞，图书作者、编辑、译者等出席发布会，近百名读者现场领取图书。

中海油巴西公司赞助出版的中葡双语漫画书《中海油——未来智星》第1卷发布会现场，作者（左一）在为领取图书的嘉宾签名。人民网记者 时元皓摄

该书作者为巴西歌手、作曲家安东尼奥·卡洛斯，这是他出版的首部图书。该书讲述拟人化的中海油机器人形象“海苗”从未来穿越回现代社会，与两个巴西女孩和一个中国女孩携手穿越历史时空以阻止环境灾害发生的故事，其中穿插介绍了巴西的历史故事、人物以及基于中国文化背景的寓言故事。图书中文部分由里约热内卢天主教大学孔子学院教师段世广翻译。

田敏在致辞中表示，当前中国和巴西两国关系处于历史最好时期，两国合作领域广泛、合作前景广阔。中海油巴西公司等中国企业深耕巴西，积极履行企业社会责任，同时致力于促进双方文化交流和民心相通，中国驻里约总领馆将继续支持鼓励中国企业在这方面发挥重要作用。

黄业华表示，这部漫画书保护环境的主题，与中海油对绿色低碳发展的追求相契合。长期以来，中海油巴西公司为当地经济社会发展作出重要贡献，同时通过各类文化项目促进中巴两国人文交流。未来，中海油将继续聚焦绿色能源发展、积极履行社会责任，为守护地球家园作出更多贡献。

在中海油巴西公司赞助出版的中葡双语漫画书《中海油——未来智星》第1卷发布会现场，出席活动的主要嘉宾合影。人民网记者 时元皓摄

“中国与巴西有着日益紧密的联系，这本书将让更多巴西读者了解中国的历史。”卡洛斯在接受记者采访时表示，中海油巴西公司关心环境、积极承担社会责任，这一图书才得以出版。该书总编辑安娜·赫兹表示，未来将继续出版其他卷本，融入更多巴西历史和中国历史，让两国读者增进对彼此的理解。

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