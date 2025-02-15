新华社亚的斯亚贝巴2月15日电（记者刘方强）对常驻埃塞俄比亚的记者而言，采访非洲联盟峰会是一年之中的重要工作。第38届非盟峰会正在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行，本次峰会的重要议程之一是选举产生新一届非盟委员会高层。同样令人关注的是，峰会提出了“通过赔偿为非洲人和非洲人后裔伸张正义”的主题。

连日来，记者在非盟总部采访期间，真切感受到了非洲国家在实现战略自主、纠正历史不公、加快推进联合自强的一体化进程等方面展示的坚定决心。

这是2月12日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴拍摄的非盟总部。新华社记者韩旭摄

纠正不公的强烈呼声

本届非盟峰会提出“通过赔偿为非洲人和非洲人后裔伸张正义”主题，有深刻的时代背景。非洲国家近年来积极谋求战略自主，努力探索适合自身发展的道路。与此同时，非洲国家不满西方干涉操控本国内政及经济，要求西方就剥削、奴役、残暴对待非洲人民的历史罪行道歉和赔偿的呼声日渐高涨。

回望1963年5月，非洲国家首脑会议在亚的斯亚贝巴举行，会议通过并签署了《非洲统一组织宪章》，标志着非洲统一组织（非盟前身）成立。非统成立后，通过一系列重要决议，将斗争矛头指向帝国主义、殖民主义和霸权主义，在支持殖民地独立和解放、捍卫非洲国家主权、发展民族经济、加强非洲国家统一与团结、维护世界和平等方面发挥了积极作用。

这是2024年6月19日在加纳海岸角拍摄的奴隶堡。奴隶堡是欧洲殖民者贩卖奴隶的重要据点。新华社记者李亚辉摄

如今，非洲国家在追求正义和公平的过程中，针对西方国家的“索赔”呼声越发强烈，包括要求殖民者公开承认历史上给非洲人民带来的不公、赔偿曾受影响的国家，归还土地和文物，改变不平等的政策等。

然而，纠正历史不公谈何容易。非盟将这一议题列为峰会重要议程，正是希望以此强化人们的意识，将非洲人民团结在一起，建立统一战线。

南非与会代表阿琵维·霍特勒告诉记者，她最关心的峰会议题就是“赔偿”，关于这个话题，人们已经讨论一段时间了。“我很想知道各国如何处理这个问题，以及结果会是什么？我希望看到我们作为一个整体，共同努力推动这一进程。”

亚的斯亚贝巴大学教授、曾任非盟经济顾问的科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法说，非盟要求西方殖民者赔偿的做法“勇敢、值得赞扬”，显示出非洲各国在国际舞台上的团结。

联合国非洲经济委员会执行秘书克拉韦尔·加泰特在峰会上表示，西方赔偿的方式应是多样的，比如为被奴役的非洲人后裔建立奖学金项目，使他们能为非洲的发展做出贡献。而归还非洲文物和文化遗产，则对非洲人重新认识自己的身份和历史意义重大。

加泰特指出，跨大西洋奴隶贸易和殖民统治剥夺了非洲人民的资源和尊严，导致全球金融体系、贸易结构和治理机制中持续存在不平等，非洲因此面临根深蒂固的结构性障碍，非洲各国发展陷入严重依赖外部援助的恶性循环。因此，为纠正历史不公，除了经济赔偿，更重要的是采取改革全球金融架构、促进非洲大陆自由贸易区建设等措施。

文化自信的勇敢表达

2022年，非盟峰会通过决议将斯瓦西里语正式纳入非盟官方语言。非洲东部和中部的肯尼亚、卢旺达、南苏丹、乌干达、坦桑尼亚、布隆迪、刚果民主共和国等国家，共有约2亿人口使用斯瓦西里语。此前，非盟官方语言包括英语、法语、西班牙语、阿拉伯语和葡萄牙语。

本次峰会期间，记者遇到了来自坦桑尼亚的译员伊曼纽尔·佩特罗·查查，他负责英语和斯瓦西里语翻译工作。他表示，斯瓦西里语能成为非盟官方语言，让他由衷自豪。“我希望通过峰会的翻译工作，让更多人知道斯瓦西里语。非洲其实有很多语言，这是我们历史、文化的重要组成部分。”

去年峰会期间，埃塞时任外长、现任总统塔耶·阿茨克-塞拉西·阿姆德提议将埃塞官方语言阿姆哈拉语纳入非盟官方语言。尽管这一过程不可能一蹴而就，但是记者对塔耶的发言印象深刻。他表示，非统宪章最初即用阿姆哈拉语等四种语言签署，将阿姆哈拉语纳入非盟官方语言，是对非洲语言多样性的尊重。

2024年8月31日，人们在贝宁科托努的冈维埃水上村庄参加划船比赛。新华社发（塞拉芬摄）

英语、法语、西班牙语等都是殖民者带到非洲大陆的外来语。而在这片广袤的大陆，人们长期使用的是阿姆哈拉语、斯瓦希里语、豪萨语、奥罗莫语、约鲁巴语、伊博语等丰富多彩的本地语言。非洲国家近年来呼吁将本地语言纳入非盟官方语言，正体现了它们对本土文化不断增强的自信。

自主自强的坚定追求

努力推动非洲大陆一体化进程则展现了非洲国家在经济上追求自强的决心。

本届峰会的另一个重要议程就是审议讨论《非洲大陆自由贸易协定》的实施。该协定对促进非洲工业化、创造就业和投资意义重大。非洲拥有约15亿人口，各国国内生产总值总计超过3万亿美元。世界银行估计，到2035年，非洲大陆自贸区将使3000万人摆脱极端贫困，创造约4500亿美元实际增长，使非洲出口总量增加近29%。

峰会期间，非盟与非洲开发银行还共同举办了主题为“加快免签进程、促进非洲一体化”的高级别战略对话，旨在减少人员流动障碍，推动非洲大陆早日实现人员自由流动。

通过推动一体化进程，开发非洲巨大市场和丰富资源的潜力，加快基础设施建设和制造业发展，非洲将更加合理地配置产业资源，发展本地区价值链，确保非洲的原材料在本地加工，提升工业化水平，创造就业机会，增强全球竞争力和吸引力，同时减少对外部市场的依赖，增强经济韧性和自主性。

2023年9月18日，在尼日利亚首都阿布贾的阿卡铁路起点站伊都火车站，乘客准备上车。新华社记者董江辉摄

33岁的埃塞俄比亚人哈布塔穆·沃尔库告诉记者，亚吉铁路、亚的斯亚贝巴轻轨等发生在身边的变化让他认识到基础设施建设对现代化的重要作用，也让他对埃塞俄比亚的现代化进程充满信心。

“现代化是许多非洲人内心的渴望。”沃尔库告诉记者，现代化意味着拥有先进基础设施的繁荣都市、高质量的教育和医疗体系、充满活力的工业部门。沃尔库憧憬，在现代化的非洲，传统与创新和谐共存，所有人都有机会实现自身价值。

“非洲人民愿为建成这样一个现代化的非洲不断努力。”他说。

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