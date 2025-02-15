新华社华盛顿2月14日电 美国白宫14日说，将无限期禁止美联社记者进入白宫椭圆形办公室和美国总统专机“空军一号”。

“美联社继续无视对‘美国湾’地理命名的合法修改。”白宫办公厅副主任泰勒·布多维奇当天在社交媒体上说，尽管他们“不负责任且不诚实报道的权利”仍然受到宪法第一修正案的保护，但这保证不了他们自由进入受限空间的特权，比如椭圆形办公室和“空军一号”。

布多维奇说，取而代之的是，今后这些“私密区域”将向此前被禁止进入的数以千计的记者们开放。

美国总统特朗普1月20日签署行政令，将墨西哥湾更名为“美国湾”。美联社此后表示，作为向世界各地传播新闻的全球性通讯社，必须确保所有受众都能轻松识别地名和地理位置，美联社将继续使用墨西哥湾这一名称。受此影响，美联社记者本月11日起被禁止进入白宫椭圆形办公室参加多个活动。

墨西哥湾是美国以南、墨西哥以东的一片水域，该名称自16世纪开始使用。1846年至1848年美墨战争发生前，如今美国的得克萨斯、加利福尼亚和新墨西哥等州当时属于墨西哥。美墨战争后，墨西哥元气大伤，丧失大片领土。一些史学家指出，美墨战争是“这类战争史中最大的一次土地掠夺行为”。

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