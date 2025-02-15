新华社洛杉矶2月14日电（记者高山 谭晶晶）不断刷新票房纪录的中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒2》）14日正式在北美地区上映，仅预售票房就超过近20年华语片首周末票房纪录。

《哪吒2》由华人影业有限公司负责海外发行。据了解，该片在包括美国和加拿大在内的北美地区排片规模首周末达到约750家影院。

记者在售票平台上查询上映首日售票情况发现，该片在洛杉矶地区近60家影院上映，在华人聚集的多个城市尤其火爆，部分影院座位在观影黄金时段基本售罄。许多观影者称赞该片精彩程度超出想象，认为电影情节惊心动魄、视觉效果令人赞叹。一位姓赖的华人女士对记者说，自己“看得一会哭一会笑”，被深深打动。

中国驻洛杉矶总领事郭少春对新华社记者说，《哪吒2》在美国市场广受关注，反映了美国民众对具有中华文化内涵的中国优质影视作品的浓厚兴趣，对两国文化交流的高度热情。“我们期待中美影视界涌现出更多‘哪吒’，为美国民众了解中国传统文化打开新窗口，为两国人文交流架起新桥梁。”

网络平台数据显示，《哪吒2》在中国的票房收入已突破100亿元人民币（约合14亿美元）。该片是首部单一市场票房过10亿美元、首部全球票房超10亿美元的非好莱坞影片。

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