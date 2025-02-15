新华社拉巴特2月15日电（记者霍晶）摩洛哥专栏作者马赫福兹·巴布希日前在摩洛哥世界新闻网撰文说，“美国优先”不尊重国际法、挑战现有世界秩序，实际上难以持续。文章摘要如下：

自第二次世界大战以来，美国一直被视为西方国家阵营的稳定力量。但再度上台的特朗普笃信“美国至上”和美国霸权，要挑战国际法和世界秩序，破坏多边主义，标志着美国传统外交政策的根本转变。

“美国优先”主张试图将美国利益凌驾于全球合作之上，推动单边主义、民粹主义和保护主义，同时破坏联盟和国际合作，加速了多边主义的危机。

特朗普扬言要把巴拿马运河和格陵兰岛据为己有，希望加拿大成为美国第51个州，这种对领土扩张主义的渴望令人惊愕。美国连对加拿大和西欧这种传统盟友都有失尊重，藐视一些国际准则和规范，透支美国的道义和形象资本，动摇了欧洲领导人和公众舆论对美国的信任。

美国威胁对加拿大和墨西哥等贸易伙伴加征关税，但最终买单的还是美国普通消费者。美国智库税收基金会的一份报告称，如果美国加征关税，将使普通美国家庭2025年税务负担增加830美元。

毫无疑问，“美国优先”政策动摇了国际社会对美国的信任。从长远看，“美国优先”凌驾一切，实际上难以为继。由于美国现政府抱持的单边主义政策，加上其他拥护多极化世界秩序发展的国际力量的推动，“美国统治”的时代或将走向终结。

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