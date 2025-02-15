新华社首尔2月15日电 据朝中社15日报道，朝鲜国防省政策室长当天发表谈话说，朝鲜提升自卫力量是遏制敌人挑衅企图、保证国家安全的必然要求。

谈话说，美国极力追求冒险的军备扩充和激进性核力量现代化，对朝鲜半岛地区和世界安全环境造成严重威胁。然而，美方近日却声称朝鲜已具备使用核武器打击北美全域的能力，指责朝鲜洲际弹道导弹力量对美国本土安全和反导系统造成威胁，这是“颠倒黑白的强盗诡辩”。

谈话说，美方炒作渲染不存在的朝鲜“威胁”，以此为借口，企图为其军事野心正名。朝鲜对美方的对抗行为表示严重关切。如果美国确实对本土安全有担忧，就应彻底放弃针对自主主权国家的军事威胁和敌视政策。

谈话称，朝鲜战略武装力量是保证国家安全和地区战略平衡的防卫力量。近期，美军核潜艇公开进入朝鲜半岛地区、美韩计划实施联合军演等行为给朝鲜加强相应防卫力量提供充分理由。不断提升和改善自卫力量，遏制安保威胁，保障国家安全和地区战略平衡是主权国家的自卫权利。

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