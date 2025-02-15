奥林匹克精神同中华优秀传统文化在价值理念和精神追求上高度契合，都承载着对人类价值的颂扬、对美好生活的向往、对和谐秩序的追求

2月14日，第九届亚洲冬季运动会在哈尔滨圆满落幕。这次冰雪盛会是奥林匹克精神同中华优秀传统文化的又一次拥抱，让亚洲团结友谊的主旋律更加响亮。亚冬会虽已落幕，但“冰雪同梦、亚洲同心”的火种不会熄灭，和平、发展、友谊的共同愿望和追求将继续传承。

奥林匹克精神同中华优秀传统文化都是人类文明的重要组成部分。尽管诞生发展于不同时空条件，两者在价值理念和精神追求上高度契合，都承载着对人类价值的颂扬、对美好生活的向往、对和谐秩序的追求。

“更快、更高、更强——更团结”，奥林匹克格言体现了人类对自我超越的不懈追求。中华优秀传统文化历来强调以“生”为“天地之大德”，循“生生”之理，求“生生”之道，形成了“生生不息”的精神追求。“天行健，君子以自强不息”“苟日新，日日新，又日新”，中国人代代相传的自强精神、创新追求，同奥林匹克精神内在相通。

奥林匹克精神推崇“相互理解、友谊、团结和公平竞争”，《奥林匹克宪章》阐明为建立一个和平与更为美好的世界作出贡献的崇高目标。中华优秀传统文化绵延数千年，“和合”理念一脉相承，倡导和谐共处、和合共生，秉持“大道之行也，天下为公”“天下一家”“世界大同”的博大情怀，这与奥林匹克精神追求的团结友爱高度一致。

正是因为彼此契合，才能不断书写相互成就的精彩篇章。从北京奥运会和冬奥会、成都大运会、杭州亚运会，到尽显冰雪魅力的哈尔滨亚冬会，奥林匹克精神同中华优秀传统文化一次次交相辉映，在人类文明发展史上留下熠熠生辉的印记。

自强不息、拼搏不止的奥林匹克故事被不断颂扬，带来触及心灵的共鸣与振奋，让中国人历经千年积淀、融于日常生活的精神追求得到一次次激发与释放。中国人民对中华优秀传统文化的传承发展，对奥林匹克运动的深深热爱，为建设体育强国、健康中国以及实现中国式现代化增添强劲动力。

每一次举办奥林匹克盛会，都是中华优秀传统文化面向世界的一次绚丽绽放。哈尔滨亚冬会开幕式上，冰凌手绢花的独特设计融合“冰晶蓝”与“中国红”，既展现自然的凛冽之美，又承载春节的浓浓温情，丰富了各国人民对冰雪文化的想象与体味。冰雪雕技艺、方正剪纸、麦秸画等众多非物质文化遗产凝结着中华民族对生活、对自然的思考感悟，借由奥林匹克盛会为世界上更多人所了解。

每一次同中国的热情拥抱，都是国际奥林匹克运动发展的成功故事。从北京奥运会在4亿青少年中广泛开展奥林匹克教育活动，到北京冬奥会实现“带动三亿人参与冰雪运动”的宏伟目标，中国“创造了奥林匹克历史上最大规模的奥林匹克教育活动”。哈尔滨亚冬会首次实现100%绿电供应，依靠风能、太阳能为场馆供能，并研发“植物彩色冰”替代化学颜料，推动冰雪艺术环保转型。一个追求人与自然和谐共生的中国，不断为国际奥林匹克运动添彩。

奥林匹克精神同中华优秀传统文化相结合，不断绽放文明之光，树立起不同文明交流互鉴的典范，也映照出中国做友好合作的践行者、文明互鉴的推动者、构建人类命运共同体的参与者的坚定抉择。

《 人民日报 》（ 2025年02月15日 02 版）

(责编：艾雯、张悦)