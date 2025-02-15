中新社布鲁塞尔2月14日电 (记者 德永健)在美国总统特朗普宣布“对等关税”政策后，欧盟14日称美国正在破坏具有约束力的国际贸易承诺，欧盟将“坚决即时”回应不合理关税。

欧盟委员会当日在一份声明中表示，欧盟致力于构建开放、可预测、普惠的国际贸易体系，认为美国提出的“对等关税”政策是朝错误方向迈出的一步。

声明称“关税就是税收”，美国加征关税相当于向自己的国民征税，正在推高企业成本，抑制经济增长并加剧通胀，同时加剧经济不确定性，破坏全球市场效率和一体化。

声明又指数十年来欧盟一直与美国等贸易伙伴合作，降低全球关税和其他贸易壁垒，并通过具有约束力的承诺加强国际贸易体系的开放性，“而美国正在破坏这些承诺”。

声明称欧盟将“坚决即时”对妨碍自由和公平贸易的不合理壁垒作出回应，包括利用关税挑战合法和非歧视政策。欧盟将始终保护欧洲企业、工人和消费者，杜绝不合理关税。

2月13日，美国总统特朗普签署备忘录，决定向美国贸易伙伴征收“对等关税”，减少美国“庞大且持续的商品贸易逆差”。备忘录未列出“对等关税”征收时间表。(完)

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