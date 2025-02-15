新华社华盛顿2月13日电 热点问答｜特朗普施压，看莫迪如何接招？

新华社记者邓仙来

正在美国访问的印度总理莫迪13日在白宫同美国总统特朗普举行会谈。特朗普大谈生意经，频频施压。莫迪承诺增加双边贸易额一倍以上。

特朗普抱怨对印出口“太难”

特朗普在与莫迪会谈结束后举行的联合记者会上称，印度是对美国产品征收关税最高的国家，“这是个大问题”。他说：“我没必要责怪他们，但这是一种不同的做生意的方式，把（美国产品）卖到印度去太难了，因为他们有贸易壁垒。”

特朗普称，美国现在是要求“对等”的国家，“印度收（美国）多少钱，我们就收他们多少钱”。

当在场记者问是否会在征收“对等关税”方面对印度作出妥协时，特朗普说，他在首个总统任期内就曾同印方讨论过印度对美国产品征收关税过高问题，“但我未能得到（印度方面的）妥协。所以我们将采取简单方法：你收我多少，我就收你多少。我认为这对美国人是公平的，事实上对印度也是公平的”。

美国将向印度卖油卖气卖战机

特朗普在记者会上说，今年起，美国对印度军售数额将增加数十亿美元，“我们还将为最终向印度出售F-35隐形战斗机铺平道路”。

特朗普说，他和莫迪达成一项“重要共识”，即让美国成为印度主要的石油和天然气供应方，“希望是最大的供应方”。他说，莫迪同意就解决美印贸易“长期不平衡”问题进行谈判，印度购买美国石油和天然气能够“很简单地解决逆差问题”。

特朗普还说，印度将购买美国的民用核能技术。

莫迪邀请特朗普访印

莫迪提到印美两国将在能源安全、核能开发、国防技术、人工智能、半导体、量子技术、生物技术、太空探索等领域加强合作，包括加强小型模块化反应堆合作，并建立关键矿物、先进材料和药品供应链。

他说，两国致力于尽快达成一项互惠贸易协定，并已确定到2030年将双边贸易额增加一倍以上达到5000亿美元的目标。

莫迪说，他代表14亿印度人邀请特朗普再次访印。

莫迪还表示，印度将很快在洛杉矶和波士顿开设新领事馆，同时邀请美国大学等教育机构在印度开设海外校区。

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