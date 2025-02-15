新华网上海2月14日电（王若宇）当地时间2月13日凌晨，正在安哥拉海域SOYO锚地附近执行任务的交通运输部上海打捞局“创力”轮成功救援一艘正在因船舱进水沉没的木制渔船，3名遇险渔民被安全救起。

（受访者供图）

1时05分，“创力”轮甲板值班人员在安全巡视时听到海面传来呼救声，随后发现一艘木质渔船遇险，3人落水急需救援。“创力”轮立即启动应急预案，指挥驾驶台启用探照灯、强光手电及无人机锁定落水人员位置，船舶动力系统紧急备车并调整救援姿态，救助艇进入待命状态，为救援争取宝贵时间。1时08分，无人机传回实时画面：3名落水者正拼命挣扎，生死悬于一线。情况危急，刻不容缓，“创力”轮立刻下放救助艇，展开救援。1时20分，救援小组成功将3名落水渔民转移至救助艇，随后将其安全带回“创力”轮。

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经随船医生的检查，确认三名渔民生命体征平稳、意识清醒。本次突发救援行动彰显了中国救捞队伍的专业素养和国际人道主义精神。

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