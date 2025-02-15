新华社洪都拉斯圣佩德罗苏拉2月14日电（记者缪培源）洪都拉斯副外长安东尼奥·加西亚13日接受新华社记者专访时表示，洪政府将归国移民视为国家发展的重要组成部分，将帮助他们融入本国经济和社会活动。

2月13日，在洪都拉斯拉利马市，被遣返移民抵达机场。新华社发（戴维摄）

近期，美国向拉美多国遣返移民受到国际社会广泛关注。据加西亚介绍，本周洪都拉斯接受被遣返移民约800人，其中大部分来自美国。

加西亚表示，洪都拉斯政府已推出“兄弟姐妹，回家吧!”计划，与私营企业、政府机构及国际组织合作，为归国人员提供职业培训、创业资金支持，帮助他们对接本地企业，寻找工作机会。此外，每位归国人员可获得两个月的食品补助，领取生活必需品。

2月13日，在洪都拉斯拉利马市，被遣返移民抵达机场。新华社发（戴维摄）

加西亚认为，被遣返回国的移民对本国来说是一种机遇。“这些人中有农民、裁缝、学生……他们在国外积累了经验，如今归来，我们应帮助他们在本国重新开始。”

他表示，洪都拉斯政府未来将继续推出更多措施，确保归国移民能够获得必要支持，使其顺利融入社会，为国家经济发展作出贡献。

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