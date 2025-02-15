新华社柏林2月14日电 据德国警方14日通报，慕尼黑车辆冲撞人群事件受伤人数已升至36人，部分人伤情严重。袭击者被指控谋杀未遂、故意伤害等罪名。

据慕尼黑大学附属医院消息，该院共接诊14名受伤者，其中部分人伤情严重，4人急需手术治疗。一名2岁女童正在重症监护室接受治疗，情况危急。

德国《每日镜报》14日援引慕尼黑总检察院高级检察官加布丽埃莱·蒂尔曼的话报道，袭击者在接受警方审讯时对犯罪事实供认不讳，承认自己故意驾驶汽车冲向人群。袭击者当天将出庭受审，检方将以谋杀未遂、故意伤害和危险驾驶等罪名对其进行公诉。

德国总统施泰因迈尔14日上午在事发现场说，此次袭击事件的残忍程度令人愤怒和震惊，袭击者的意图可能为“无差别杀害”，他必须“依照法律为自己的错误负责”。

13日上午，德国慕尼黑城区发生车辆冲撞人群事件。事发时，现场正在举行罢工活动。袭击者先是驾车跟随人群，随后冲向人群。据悉，袭击者是一名24岁的阿富汗人。

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