2月14日，慕安会主席克里斯托夫·霍伊斯根在慕尼黑安全会议开幕式上致辞。新华社记者 高静 摄

新华社德国慕尼黑2月14日电（记者邰思聪 车云龙）为期3天的第61届慕尼黑安全会议（慕安会）14日在德国慕尼黑开幕。会议将以应对全球安全挑战为重点，讨论包括全球治理、气候安全、国际秩序现状及地区冲突和危机等议题。

慕安会主席克里斯托夫·霍伊斯根在致辞中说，当今世界冲突持续不断，众多问题需要全球共同面对解决。慕安会的主题是“通过对话实现和平”，希望本届会议可以达成这一共识。

2月14日，慕安会主席克里斯托夫·霍伊斯根在慕尼黑安全会议开幕式上致辞。新华社记者 高静 摄

慕安会主办方日前在德国柏林发布《2025年慕尼黑安全报告》，将“多极化”定为报告主题，重点关注世界多极化发展趋势及其面临的问题和挑战。

报告认为，尽管各方对当今世界多极化的程度尚存争议，但世界多极化已是事实。很多人相信这一趋势会带来更具包容性的全球治理以及对单一国家力量更强的约束。一个多极化的世界可以促进多边合作。

慕尼黑安全会议创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”，如今已发展成为国际战略和安全领域的重要年度论坛之一。据介绍，本届慕安会有约60位国家元首和政府首脑、150位部长以及国际组织领导人出席会议。

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