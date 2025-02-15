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美防长：北约的欧洲成员国应承担更多财政责任

2025年02月15日09:19 | 来源：新华网
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新华社华沙2月14日电（记者崔力 张章）美国国防部长赫格塞思14日在波兰首都华沙说，北约的欧洲成员国应承担更多财政责任，以确保自身安全，不能假设美国在欧洲的军事存在会永远持续下去。

赫格塞思当天访问波兰并与波兰国防部长科西尼亚克-卡梅什举行会谈。赫格塞思在会谈后举行的联合记者会上强调美波两国的紧密关系，称波兰是北约东翼的战略前沿伙伴，不仅在自身国防上投入巨大，还为整个欧洲大陆的安全作出贡献。

鉴于波兰今年的国防开支接近国内生产总值（GDP）的5%，远高于北约建议的2%标准，赫格塞思称波兰是美国在欧洲的“模范盟友”，并呼吁北约的欧洲成员国增加国防开支。

科西尼亚克-卡梅什说，波美同盟关系从未如此牢固，波兰的战略是成为连接美国与欧洲的桥梁。波美已达成协议，将在联合投资和增强国防能力方面进行合作。

本月12日，赫格塞思在北约总部参加“乌克兰防务联络组织”会议时曾表示，北约的欧洲成员国需要承担对乌克兰未来援助的主要份额，美国“不会再容忍不平衡的盟友关系”。他说，北约目前占GDP2%的军费目标太少，他支持美国总统特朗普提出的相当于GDP5%的军费目标。

(责编：艾雯、张悦)

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