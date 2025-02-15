新华社基辅2月14日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基14日晚在社交媒体上发文说，乌方愿尽快迈向“真正和有保障”的和平。

泽连斯基说，他当天与美国副总统万斯在德国慕尼黑进行了会晤，就很多关键问题进行了讨论。乌方愿意尽快迈向“真正和有保障”的和平，并希望美方可以帮助停止战争并为乌克兰提供安全保障。

泽连斯基还说，他期待美政府乌克兰和俄罗斯问题特使基思·凯洛格访乌，对当地形势进行更深入评估。

另据乌克兰国际文传电讯社报道，万斯在结束与泽连斯基会晤后向媒体表示，美国希望结束乌克兰冲突并实现持久和平，美乌双方在未来一段时间内还会进行更多对话。

美国总统特朗普12日先后与俄罗斯总统普京和泽连斯基通电话。特朗普当天在社交媒体上发文说，美俄双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，并派遣各自团队“立即开始谈判”。泽连斯基14日在出席慕尼黑安全会议时表示，一旦乌克兰与美国、欧洲就如何结束俄乌冲突达成一致，他就准备与俄罗斯进行直接会谈。

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