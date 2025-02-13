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外交部发言人介绍库克群岛总理、蒙古国总理将出席亚冬会闭幕式有关情况

2025年02月13日19:02 | 来源：新华网
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新华社北京2月13日电（记者朱超、邵艺博）外交部发言人郭嘉昆13日在例行记者会上应询介绍了库克群岛总理布朗、蒙古国总理奥云额尔登将出席哈尔滨第九届亚洲冬季运动会闭幕式相关情况。

“应中方邀请，库克群岛总理布朗于2月10日至16日来华出席哈尔滨亚冬会闭幕式，李强总理将在哈尔滨同他会见。布朗总理一行还分别赴上海、山东参访。”郭嘉昆说。

他表示，库克群岛是中国在南太平洋地区的合作伙伴。两国建交以来，始终相互尊重、平等相待、共同发展，2018年双边关系提升为全面战略伙伴关系。双方友好合作有着深厚的民意基础，切实惠及两国人民。“中方愿以布朗总理此行为契机，同库方就中库关系深入交换意见，共同推动两国关系不断取得新发展。”

“应中方邀请，蒙古国总理奥云额尔登于2月13日至15日来华出席哈尔滨亚冬会闭幕式，李强总理将在哈尔滨同其会见。”郭嘉昆说，中国和蒙古国是山水相连的友好邻邦，当前两国关系保持良好发展势头，双方高层往来密切，友好交流和互利合作持续深化，为两国人民带来福祉。

“相信奥云额尔登总理此次来华参加有关活动，将进一步深化双方政治互信，充实中蒙全面战略伙伴关系内涵，助力构建两国命运共同体。”他说。

(责编：卫嘉、白宇)

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