新华社华盛顿2月12日电 美联社12日说，该社记者当天再次被禁止参加白宫椭圆形办公室一项活动。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特称，这是为了防止媒体“撒谎”。

继白宫11日禁止美联社记者进入椭圆形办公室参加活动后，据美联社报道，虽然该社记者12日被允许参加白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特的例行记者会，但随后在椭圆形办公室举行的国家情报总监图尔茜·加巴德宣誓就职仪式禁止该社记者参加，原因是美联社报道体例尚未将墨西哥湾改名为“美国湾”。

谈到这一限制，莱维特12日在例行记者会上说，“我们保留决定谁被允许进入椭圆形办公室的权利”，向总统提问是“受邀”而非“一种权利”。“如果我们认为在这个房间里有媒体在散播谎言，我们将对其追责。”

莱维特声称，“路易斯安那州海岸附近的水域被称为美国湾，这是事实”。

美联社一名记者11日下午试图像往常一样进入白宫椭圆形办公室参加活动，但遭到拒绝。随后，另一名美联社记者被禁止参加当晚在白宫外交厅举行的活动。美联社高级副总裁兼执行主编朱莉·佩斯12日致信白宫办公厅主任苏茜·怀尔斯提出抗议。佩斯在信中写道：“白宫采取的行动显然是因为美联社的言论内容对其进行惩罚。”

特朗普1月20日签署行政令，将墨西哥湾更名为“美国湾”。墨西哥总统辛鲍姆此前已表明反对立场，指出“墨西哥湾”这一名称早已获得联合国承认。而美联社表示，它将继续使用“墨西哥湾”的名称，作为向世界各地传播新闻的全球性通讯社，必须确保所有受众都能轻松识别地名和地理位置。

墨西哥湾是美国以南、墨西哥以东的一片水域，该名称自16世纪开始使用。1846年至1848年美墨战争发生前，如今美国的得克萨斯、加利福尼亚和新墨西哥等州当时属于墨西哥。美墨战争后，墨西哥元气大伤，丧失大片领土。一些史学家指出，美墨战争是“这类战争史中最大的一次土地掠夺行为”。

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