人民网里约热内卢2月11日电 （记者陈一鸣、张洋、时元皓）元宵佳节即将到来之际，中国驻里约热内卢总领馆当地时间2月11日举办“温暖迎春·共庆中国年”活动，中国驻巴西大使祝青桥、中国驻里约热内卢总领事田敏出席活动并致辞，在巴中资企业代表、里约侨界代表、公派教师代表以及正在里约访问的中国侨联“亲情中华·四海同春”慰侨访演代表团成员等100多人出席活动。

中国驻巴西大使祝青桥在“温暖迎春·共庆中国年”活动中致辞。人民网记者 时元皓摄

祝青桥表示，过去一年，元首外交掌舵领航，共同开启中巴关系新的“黄金50年”，中巴关系实现里程碑式的飞跃，为世界展现了和平、安全、繁荣、进步的光明前景。中巴关系阔步向前，离不开全体在巴同胞的辛勤耕耘和共同努力，希望大家再接再厉、勇于担当，继续为中巴关系发展作出贡献。

田敏就过去一年的工作向领区侨胞、中资企业代表等表示感谢。田敏表示，2025年是中巴关系下一个“黄金50年”的开局之年，希望大家共同努力为推动中巴关系发展，为祖国发展建设贡献更多智慧和力量。总领馆将继续加强与领区各界沟通交流，为大家提供更优质、更便捷、更贴心的服务。

中国驻里约热内卢总领事田敏在“温暖迎春·共庆中国年”活动中致辞。人民网记者 时元皓摄

中国侨联文化交流部副部长车壮丽表示，此次慰侨演出圆满落下帷幕，离不开使领馆的鼎力支持和在巴侨胞的帮助。长期以来，旅巴侨胞积极弘扬中华优秀文化、促进中巴友好交往。中国侨联愿和大家一道，以文化为纽带，以创新为动力，为推动中外文明互鉴作出新的贡献。

中国侨联文化交流部副部长车壮丽在“温暖迎春·共庆中国年”活动中致辞。人民网记者 时元皓摄

“温暖迎春·共庆中国年”活动现场。人民网记者 时元皓摄

里约侨界代表、巴西中国浙江商会会长郑侠茂表示，使领馆的支持及中国侨联的慰侨演出让异国他乡的侨胞感受到温暖与关怀。在巴华侨华人一直以来是中巴友谊的桥梁，未来将继续推动中巴经贸合作、促进文化交融，为中巴友好关系的持续深化贡献力量。

里约中资企业代表在活动上表示，过去一年，在巴中资企业以团结奋进之姿交出了亮眼答卷，提升了中资企业的国际能见度，搭建起中巴民心相通的桥梁。未来，中资企业将继续深化战略对接、推进属地融合、履行社会责任，为推动两国经济文化交流作出更大贡献。

在巴中资机构代表领取新春暖心包。人民网记者 时元皓摄

活动中，总领馆为领区侨胞、中资机构代表、公派教师等发放了新春暖心包。慰侨访演代表团的艺术家为大家带来了歌曲、戏剧、魔术等精彩节目，并与观众互动交流，现场掌声与欢笑声不断，洋溢着新春祥和与喜乐氛围。

中国侨联“亲情中华·四海同春”慰侨访演代表团的艺术家为大家带来精彩表演。人民网记者 时元皓摄

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