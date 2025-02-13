人民网里约热内卢2月11日电 （记者张洋、时元皓）当地时间2月11日下午，正在巴西里约热内卢访问的中国侨联“亲情中华·四海同春”慰侨访演代表团到访巴西华人文化交流协会会馆，双方就推动侨务工作、增进文化交流等议题开展座谈。中国侨联文化交流部副部长车壮丽、巴西华人文化交流协会主席上官建峰出席座谈会。

“亲情中华·四海同春”访演代表团与巴西华人文化交流协会座谈现场。人民网记者 时元皓摄

车壮丽表示，中国侨联致力于通过“亲情中华·四海同春”等品牌活动服务海外侨胞、弘扬中华文化，除了慰侨访演活动外，中国侨联还开展了中医体验、中餐展示等形式多样的文化交流活动，推动中华优秀文化走出去。希望双方继续加强合作，共同推动更多种类丰富的文化交流活动在海外落地，持续满足海外侨胞文化需求、提升海外侨胞活动体验，并通过相关活动进一步深化中巴友好关系。

上官建峰表示，巴西华人文化交流协会自成立以来始终致力于弘扬中华文化、促进中巴友好交流，并举办了一系列在当地具有影响力的文艺活动。此外，协会还通过各类慈善事业和公益活动，为当地社区发展作出重要贡献，树立了良好的华侨华人形象。希望继续同中国侨联开展交流合作，推动更多文化交流项目在巴西落地，持续深化两国人文交流。

“亲情中华·四海同春”访演代表团与巴西华人文化交流协会座谈，图为与会嘉宾合影。人民网记者 时元皓摄

座谈会上，与会代表就2月10日在里约举行的慰侨访演活动的内容及效果进行交流，并就如何继续改善活动形式、提升观众体验等展开讨论。此外，双方还对进一步加强中国侨联同海外侨胞的联系、推动更多文化教育体验活动落地等话题开展交流。

11日上午，车壮丽一行还到访了巴西中国浙江商会会馆，同巴西中国浙江商会会长郑侠茂等开展座谈交流。

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