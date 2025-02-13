俄罗斯总统普京和美国总统特朗普12日通电话。通话时间很长，将近一个半小时。

这是2019年6月28日在日本大阪拍摄的参加G20峰会的美国总统特朗普（右）和俄罗斯总统普京。新华社/美联

主要议题：乌克兰局势

通话中，普京表示，需要消除乌克兰危机的根源，赞同特朗普有关可以通过谈判实现乌克兰危机长期解决的观点。

特朗普则表示，应迅速结束俄乌冲突。他在社交媒体上发文说，双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，并派遣各自团队“立即开始谈判”。他将立即向乌克兰总统泽连斯基通报与普京通话内容。

俄美两国元首在通话中同意组织两人的会晤，普京邀请特朗普访问莫斯科。

在与普京通话后，特朗普当天还就乌克兰“入约”问题发表看法，他认为乌克兰加入北约“不切实际”。

美防长：恢复乌克兰2014年前边界“不现实”

美国国防部长赫格塞思12日在比利时布鲁塞尔说，恢复乌克兰2014年之前的边界是“不现实”的，美国不认为应该通过乌克兰加入北约来保障乌未来安全。

赫格塞思当天在北约总部举行的“乌克兰防务联络组织”会议上说，恢复乌克兰2014年之前的边界是一个“不现实”的目标，执迷于这个“虚幻”的目标只会让战争持续更久，造成更多苦难。

赫格塞思说，美国不认为乌克兰加入北约是谈判解决俄乌冲突的一个“现实结果”。任何持久的和平协议都必须包括能够保证战争不再爆发的强有力的安全保障，而欧洲的军队应该成为确保战后乌克兰安全的主要力量，美国军队不会参与其中。

赫格塞思强调，如果未来欧洲的军队部署到乌克兰进行维和，那么也应该属于“非北约”任务，不适用于北约的集体防御条款。

赫格塞思还说，北约的欧洲成员国需要承担对乌克兰未来援助的主要份额，并称美国“不会再容忍不平衡的盟友关系”。

2023年10月11日，乌克兰总统泽连斯基在比利时布鲁塞尔出席北约防长会时接受记者采访。新华社记者赵丁喆摄

特朗普与泽连斯基通话

泽连斯基12日晚在社交媒体上发文说，他当天与特朗普进行了通话，双方重点讨论了在乌克兰实现和平的可能性。

泽连斯基说，特朗普在通话中分享了他与普京通话的细节。

特朗普在社交媒体上发文说，他与泽连斯基的交谈“进行得非常顺利”。泽连斯基与普京一样“希望实现和平”。（记者：赵冰、邓仙来、李东旭、张章、崔力）

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