新华社阿斯塔纳2月13日电 专访｜中哈企业家经贸洽谈会成果丰硕——访哈萨克斯坦“阿塔梅肯”国家企业家协会主席巴塔洛夫

新华社记者董雪 张继业

“本次中国-哈萨克斯坦企业家经贸洽谈会成果丰硕，双方企业代表签署中哈能源战略合作协议、中哈农产品进出口协议等8项合作协议，”哈萨克斯坦“阿塔梅肯”国家企业家协会（以下简称阿塔梅肯）主席巴塔洛夫日前接受新华社记者专访时说，“我们愿意同中方伙伴一起展示成绩、交流经验并开启新的业务篇章。”

2月10日至13日，由30余家中国知名企业组成的代表团赴阿斯塔纳和阿拉木图参加中国-哈萨克斯坦企业家经贸洽谈会等活动。中哈政商界人士深入交流，挖掘油气贸易、清洁能源、电子商务等重点合作领域的发展潜力。

巴塔洛夫表示，哈萨克斯坦是共建“一带一路”倡议值得信赖的合作伙伴和重要参与者。哈方高度重视在经贸投资领域同中方开展长期合作，哈中务实合作建立在平等互信和共同繁荣的基础上。当前，中国是哈萨克斯坦第一大贸易伙伴和前五大投资来源国，中国积极在哈投资交通物流、制造业、农业、电子商务、人工智能和可再生能源等领域，合作方向符合全球可持续发展趋势。

据巴塔洛夫介绍，阿塔梅肯成立于2013年，既帮助哈本国企业进入国际市场，也为外国投资者在哈投资创造更加公平便捷的营商环境，在促进对外贸易和刺激经济活力方面发挥着独特作用。

巴塔洛夫强调，哈萨克斯坦地理位置优越，交通基础设施互联互通是推动中哈经贸合作行稳致远的基石，哈方愿为发展过境走廊和通道建设提供支持。此外，农业领域也是哈中合作的重要方向，哈方欢迎中国农业畜牧业机械设备制造商来哈建厂兴业。

巴塔洛夫还表示，阿塔梅肯作为哈企业参加第二届链博会的组织方收获很大，将积极组织企业和地方政府参与第三届链博会。他说：“我们愿为促进两国工商界合作搭建更多平台，希望这些平台最终成为扩大两国经贸合作的有效机制，为发展与深化中哈永久全面战略伙伴关系作出贡献。”

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