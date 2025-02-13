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美国得州启用“沙丘快车”降低页岩油开采成本

2025年02月13日13:14 | 来源：新华网
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　　新华社休斯敦2月12日电（记者徐剑梅）为解决开采页岩油过程中的沙砾运输难题，美国能源之州——得克萨斯州已修建一条名为“沙丘快车”的传输带，并于近日开始运输。这不仅有效降低运输成本，还减少了因卡车运输导致的道路安全隐患。

　　据美国新一期《得克萨斯月刊》报道，“沙丘快车”于2023年初动工建造，今年1月交付使用，为世界第二长传输带。它从得州西部偏远沙漠地带向西北延伸至新墨西哥州，全长约68千米，每年可将约1300万吨沙子运送到美国二叠纪盆地（位于得州西部和新墨西哥州东部）页岩油开采最活跃的区域。

　　据报道，这条传输带使用混凝土、电子设备和钢材等组装，外罩为可防风把沙子吹走的镀锌铝制外壳，其橡胶皮传输带厚约2厘米，宽约1米，使用内部钢缆加固。

　　水力压裂是开采页岩油的关键技术，需要将大量沙子等材料注入地下，以支撑地下岩石被凿开后产生的蜘蛛网状裂缝，防止它们闭合，从而确保石油顺利流出。

　　据美国航天局网站介绍，世界最长传输带位于西撒哈拉沙漠，长约98千米，用于矿石运输。

(责编：徐祥丽、张悦)

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