新华社北京1月29日电 美国国防部发言人约翰·尤利奥特28日说，新任国防部长皮特·赫格塞思下令剥夺美军前参谋长联席会议主席马克·米利的安保待遇，暂停他的涉密许可。

美国福克斯新闻频道当天早些时候援引政府官员的话报道，除下达上述命令，赫格塞思还要求成立审查委员会，调查米利在美国总统唐纳德·特朗普第一任期内“破坏军队指挥系统”的行为，继而打算把米利退役时的军衔从四星上将降为中将。

2020年，伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼死于美军空袭，伊朗誓言报复。美国政府此后向米利等官员提供安保。

米利2019年至2023年担任美军参联会主席，任期横跨特朗普和约瑟夫·拜登领导的两届政府。米利多次因言行触怒特朗普，后者甚至曾威胁，应以“叛国罪”处以他死刑。

特朗普本月20日宣誓就职后即刻着手处置拜登政府时期的官员。他21日在自创的社交平台“真实社交”上宣布，将“开除”上千名拜登政府官员，特别提到解除米利在国家基础设施顾问委员会的职务。

在特朗普宣誓就职总统两小时内，挂在五角大楼内仅10天的一幅米利肖像被摘下。民主党籍联邦参议员蒂姆·凯恩告诉媒体，特朗普下令摘掉这幅肖像。

拜登20日在即将卸任时宣布，“预防性”赦免米利、美国国家过敏症和传染病研究所前所长安东尼·福奇以及“国会山骚乱”众议院特别调查委员会成员等人，以防特朗普上台后报复他们。（黄爱萍）

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