打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

五角大楼剥夺美军前参联会主席米利安保待遇

2025年01月29日15:44 | 来源：新华网
小字号

新华社北京1月29日电 美国国防部发言人约翰·尤利奥特28日说，新任国防部长皮特·赫格塞思下令剥夺美军前参谋长联席会议主席马克·米利的安保待遇，暂停他的涉密许可。

美国福克斯新闻频道当天早些时候援引政府官员的话报道，除下达上述命令，赫格塞思还要求成立审查委员会，调查米利在美国总统唐纳德·特朗普第一任期内“破坏军队指挥系统”的行为，继而打算把米利退役时的军衔从四星上将降为中将。

2020年，伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼死于美军空袭，伊朗誓言报复。美国政府此后向米利等官员提供安保。

米利2019年至2023年担任美军参联会主席，任期横跨特朗普和约瑟夫·拜登领导的两届政府。米利多次因言行触怒特朗普，后者甚至曾威胁，应以“叛国罪”处以他死刑。

特朗普本月20日宣誓就职后即刻着手处置拜登政府时期的官员。他21日在自创的社交平台“真实社交”上宣布，将“开除”上千名拜登政府官员，特别提到解除米利在国家基础设施顾问委员会的职务。

在特朗普宣誓就职总统两小时内，挂在五角大楼内仅10天的一幅米利肖像被摘下。民主党籍联邦参议员蒂姆·凯恩告诉媒体，特朗普下令摘掉这幅肖像。

拜登20日在即将卸任时宣布，“预防性”赦免米利、美国国家过敏症和传染病研究所前所长安东尼·福奇以及“国会山骚乱”众议院特别调查委员会成员等人，以防特朗普上台后报复他们。（黄爱萍）

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部