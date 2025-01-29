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中国代表：呼吁以色列停止打压联合国近东救济工程处

2025年01月29日13:51 | 来源：新华网
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新华社联合国1月28日电 中国常驻联合国代表傅聪28日在安理会审议联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）问题时表示，中方重申对近东救济工程处的坚定支持，对其近来面临由人为因素造成的困难表示严重关切，呼吁以色列停止对其限制和打压，停止执行有关法案。

以色列称近东救济工程处在加沙地带的一些工作人员与恐怖组织有联系，以色列议会2024年10月28日通过两项法案，禁止该机构在以境内运营，并断绝以方与该机构的官方接触。预计法案将于1月30日生效。

傅聪说，近东救济工程处是联大决议授权成立的机构，享有特权和豁免，其尊严、安全和便利应得到保障。以色列打压该机构的做法，同联合国宪章和国际法规定的义务不符，将开创恶劣先例，造成广泛的消极后果。

傅聪指出，近东救济工程处承担着加沙地带一半以上的援助工作，其作用不可或缺。近东救济工程处更是唯一能够向加沙提供教育的机构，不能缺席加沙的战后重建。近东救济工程处是约旦河西岸公共服务的重要提供方。该机构一旦停摆，将导致当地教育、医疗等公共服务关闭，大量巴勒斯坦人将失去生活来源，社会稳定将遭到严重冲击。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。

(责编：崔越、刘洁妍)

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