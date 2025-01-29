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综合消息丨共庆乙巳蛇年新春 感悟中华文化魅力——“欢乐春节”活动在多国举行

2025年01月29日13:49 | 来源：新华网
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新华社北京1月29日电 综合新华社驻外记者报道：为庆祝农历乙巳蛇年春节的到来，“欢乐春节”活动连日来在多国举行。观看舞狮表演、体验中国书法、品尝中华美食……中外民众共庆蛇年新春，感悟中华传统文化魅力。

2025年首届哈瓦那“欢乐春节”中国庙会在古巴首都哈瓦那举行，哈瓦那省省长埃尔南德斯、华侨华人代表等各界人士约200人出席开幕式。埃尔南德斯表示，今天对中国人民和古巴人民来说是一个特殊的日子，我们在哈瓦那举办“欢乐春节”中国庙会，标志着两国历史性关系在辞旧迎新中更进一步。

活动现场张灯结彩，精心布置了多类特色展台。游客们在争相“打卡”剪纸、书法、茶艺、国画、刺绣、武术等中华传统文化的同时，还能品尝烤包子、煎饺、炒粉、烤串等中式美食，感受舌尖上的中国年。

在日本京都宇治万福寺举行的“欢乐春节”活动上，日本黄檗宗管长、万福寺住持近藤博道在开幕式现场书写“福”字，为人们送上新春祝福：“希望今年对大家来说是辉煌的一年。”现场民众也将自己写的“福”字挂在福字墙上，共同构成一幅“福满万福”的春节作品。

除了写“福”字，猜灯谜、蹴鞠等中国传统民俗也吸引了大批民众体验。“吉祥蛇”和熊猫玩偶、对联、台历都大受欢迎。美食区的小吃与饮品为冬日的活动增添了暖意，到场者纷纷体验围炉煮茶、3D糖人打印机等，感受地道美食和浓浓年味。

在缅甸仰光举行的2025年“欢乐春节嘉年华”活动中，缅甸副总理兼政府总理办公室部长丁昂山、在缅华侨华人、缅各界友人等千余人欢聚一堂，共庆新春。

丁昂山致辞表示，缅中两国胞波情深，命运共同体建设不断走深走实，高层交往密切。感谢中国政府对缅教育、卫生、减贫、农村发展等领域提供友好援助。

在蒙古国首都乌兰巴托，2025“欢乐春节——大美青海”电影周拉开帷幕。放映影片包括《八万里》《雪豹和她的朋友们》《青海·我们的国家公园》等反映青海自然美景和人文历史的佳作，让观众身临其境感受青海的壮丽与神秘。

在斯里兰卡首都科伦坡举行的“欢乐春节·中华文化节”活动中，斯里兰卡总理阿马拉苏里亚出席了开幕式。她致辞说，谨代表斯里兰卡政府和人民，向中国人民致以诚挚问候。中国一直是斯里兰卡发展道路上坚定的合作伙伴，此次文化交流也反映了两国人民间的温暖情谊。祝愿两国和两国人民的友谊继续蓬勃发展。

“温暖迎春·欢乐春节”2025中国新能源车大巡游开幕式在阿联酋迪拜盛大开幕，13家中国车企和经销商携60余辆车亮相，皆为畅销车型。中国新能源汽车的时尚外观、前沿技术、动感体验让现场观众大饱眼福。

在芬兰首都赫尔辛基市中心，中国春节庙会暨亚洲文化节热闹上演。庙会设近30个摊位，包括了中国及亚洲其他国家的美食、中国传统“非遗”项目展示、芬兰体育运动体验点等，吸引了大批游客参与，至夜幕降临仍人气颇高。

在塞尔维亚首都贝尔格莱德的“欢乐春节”庙会上，当地民众同华侨华人一起，欣赏舞龙舞狮表演，品尝中国传统小吃，体验书法春联，观赏精美的灯展，感受浓浓的中国年味儿。

中国驻拉脱维亚使馆同里加中国文化中心共同举办“欢乐春节”中国旋律专场音乐会暨新春招待会。闻莺江南丝竹乐团演奏中拉经典乐曲，现场气氛热烈友好、喜庆祥和，洋溢着浓浓中国年味。

2025“欢乐春节”中国中央歌剧院访欧首场新春音乐会在比利时布鲁塞尔举行，中国艺术家们倾情演绎了经典歌剧选段《哈巴涅拉》《黎明》，以及中国歌曲《那就是我》《我的深情为你守候》等作品。小提琴演奏家刘云志演奏的《查尔达什舞曲》《牧歌》更是余音绕梁。演出在欢快的《祝酒歌》中达到高潮。

在荷兰海牙街头，一辆车头写有“你好中国”字样、红色车身上绘有可爱的卡通蛇形图案的“欢乐春节”彩绘电车闪耀亮相，电车的运行也拉开了今年荷兰“欢乐春节”系列庆祝活动的序幕。活动将在荷兰各地展开，包括音乐会、春节联欢晚会、舞龙舞狮表演、中国文化主题展览及工作坊等。

2025年“欢乐春节”活动还走进约旦费城大学校园，约200名师生欣赏了中文歌曲、演讲、汉服秀等节目，体验了中国棋艺、茶艺、书法、美食等传统文化，并通过VR视频游览了中国的山河美景。

约旦费城大学校长阿卜杜拉·贾拉说，中国春节蕴含着“和平、繁荣和革新”的内涵，今天在费城大学庆祝春节不仅只是庆祝一个文化节日，也是为了庆祝约中两国和人民之间的友谊和合作。

位于贝宁科托努的贝宁中国文化中心张灯结彩，热闹非凡。门口的石狮披上了红围巾，院内装点着大红灯笼与剪纸作品，350多名观众齐聚一堂，共同欣赏首次在贝举行的春节联欢晚会。

整场晚会精彩纷呈，中贝两国节目轮番登场，生动诠释了文化交融的美妙。贝宁旅游、文化与艺术部文化顾问弗洛朗·古奥·邹迪表示，这些活动为贝宁民众打开了一扇了解中国的窗户，愿新的一年里，贝中两国继续加强文明互鉴，推动两国传统友谊迈上新台阶。

(责编：崔越、刘洁妍)

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