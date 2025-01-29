新华社北京1月29日电 题：地球另一端的“春节热”

新华社记者

巴拿马的胡斯蒂尼亚尼一家三口穿上醒狮服，在春节登高采青；阿根廷女孩与队友参加春节龙舟赛，奋勇争先，为新年讨个好彩头；中国博主的春节视频引发巴西网友“围观”，纷纷表示要沾点喜气……从中国到拉美，蛇年春节的年味漂洋过海，中拉友好的民意基础不断夯实。

“中国红”

拉美多国都洋溢着浓厚的春节氛围。阿根廷、古巴地标建筑亮起“中国红”，智利举办新春文化庙会，巴西的春节联欢晚会人头攒动，巴拿马全国各地举行迎春庆祝活动……拉美民众切身体验喜庆祥瑞、和谐和睦的中国年。

巴西一所中文学校里，年味十足：墙上贴着剪纸和福字，门框挂着红灯笼和中国结，十几名来自不同行业的巴西人正在红纸上认真写着春联和福字。

“中国人过年要用红色装点。”在TikTok平台拥有百万粉丝的中国博主王伊立说。她是“你好中国”中文学校的老师，向学生们分享春节习俗和由来，拍摄的“中国红”视频获得上千个点赞和上百条评论。

王伊立的学生卡罗琳娜·马丁斯自称“春节文化深度爱好者”。她手拿自制的福字开心地说：“我喜欢和中国有关的一切，包括春节。春节是家人团圆的节日，人们祈福迎新，给人幸福、祥和的感觉，因此我非常喜欢代表中国春节的红色”。

非遗热

2024年12月4日，在巴拉圭亚松森举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会上，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”通过评审，被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

在春节申遗成功前，狮舞、赛龙舟、剪纸等中国国家级非物质文化遗产代表性项目早已随着春节文化的融入，成为拉美国家在春节期间的“固定表演节目”。

春节前夕，在阿根廷布宜诺斯艾利斯马德罗港，第六届阿根廷龙舟大赛在龙头点睛后拉开帷幕。33支龙舟队共300余名参赛选手在激昂鼓点中，有节奏地划动船桨，奋力向终点冲刺。

34岁的阿根廷女孩娜塔莎·阿曼已连续三年参加这一春节庆祝活动。

“我很骄傲能深度体验中国文化。”阿曼说，加入凤凰龙舟俱乐部后，她了解到赛龙舟在中国很多地方是春节传统庆祝活动之一，她很喜欢这项运动展现出的魅力，参与者不仅锻炼体魄，更能在比赛中体会到团结的力量，交到志同道合的朋友。

中拉情

春节是内涵最为深厚、内容最为丰富、参与人数最多、影响最为广泛的中国传统节日。在拉美，这一极具“仪式感”的节日融合到多国文化中，拉近中拉彼此距离，也让多元多彩的拉美文化增添一抹东方色彩。

2014年，中国春节被确立为苏里南法定节假日。爱好中国文化的苏里南总统单多吉曾表示，他有过春节的习惯。2016年、2022年和2023年，巴西里约州、累西腓和伊瓜苏市陆续将春节列为当地官方节日。

2021年，中国农历新年成为巴拿马全国性节日。37岁的巴拿马人伊万·胡斯蒂尼亚尼，每逢春节都会和家人一起出门观看庆祝活动，尤其是舞狮表演。出于对舞狮的喜爱，两年前，他与两个孩子加入拥有50多年历史的花县醒狮团。

在他眼中，中国文化历史悠久，与时俱进。胡斯蒂尼亚尼说，狮子在中国文化中为瑞兽，象征吉祥如意，“我们感受到中国人过春节求吉纳福的美好愿望，这种美好愿望的表达方式也随着舞狮表演等庆祝活动传到了巴拿马。中国文化已经慢慢融入巴拿马人的生活”。

(责编：崔越、刘洁妍)