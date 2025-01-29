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沙特智慧宫中文教育学院举办活动共庆中国年

2025年01月29日13:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜1月29日电 （记者管克江）中国农历新春到来之际，沙特智慧宫中文教育学院吉达校区内张灯结彩，年味十足。一场主题为“温暖新春·共庆中国年”的活动吸引了众多学习中文的同学们参加。

中沙小朋友合唱《我和我的祖国》，学习中文的阿布都热哈曼、沙达德等与同学们合唱“新年你好”，小朋友紧张有序地通过三阶魔方拼出了新年“灯笼”……活动上还有中阿文歌曲表演、包饺子以及写福字、剪纸、趣味游戏等丰富多彩的体验环节，并特别设计了春节知识问答环节，例如“放烟花的意义是什么？”“春节有哪些传统服饰和习俗？”等问题，大家争先恐后地抢答，有的回答精准到位，有的富有创意，有的赶紧借助手机查阅答案。这些知识点既是老师在课堂上穿插讲解的内容，也有学生通过课外自主学习获取的，充分展现了他们对中国文化的浓厚兴趣。

小朋友在表演节目。沙特智慧宫中文教育学院供图

小朋友在表演节目。沙特智慧宫中文教育学院供图

正在学习中文的伊利亚斯表示：“我了解中国的十二生肖，今年是蛇年。祝中国朋友新年快乐，让我们共同感受春节的魅力。”9岁的阿茹栢说，她的新年愿望是未来能够到中国留学。盲人学生艾罕默德立志成为一名翻译家，将中阿经典著作互译传播。他在2024年通过努力考取了HSK1级证书，并渴望早日赴华学习。

猜谜。沙特智慧宫中文教育学院供图

猜谜。沙特智慧宫中文教育学院供图

学书法。沙特智慧宫中文教育学院供图

学书法。沙特智慧宫中文教育学院供图

智慧宫中文教育学院负责人介绍，中文已纳入沙特国民教育体系，中文学习热潮持续升温。春节作为中国传统节日，象征团聚与美好期盼。希望通过举办此类活动，为沙特及各方友人提供一个了解中国的窗口，成为文明交流互鉴的桥梁。

(责编：崔越、张悦)

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