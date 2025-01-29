人民网曼谷1月29日电 （记者孙广勇）春节期间，当千家万户沉浸在团圆与欢乐的氛围中时，位于泰国大城府的中泰铁路项目4-3标段施工现场却依然一派繁忙景象。沿着旧铁轨并行的方向，一座座高架桥墩不断向前延伸，架桥机正在忙碌作业。

不仅仅在大城，在呵叻、北标等沿线各府，中泰铁路都在如火如荼建设中。中泰铁路是两国高质量共建“一带一路”的重点工程，建成后不仅可以促进沿线地区经济发展，还将打通泛亚铁路中线，加速区域基础设施互联互通，降低物流成本，促进人员流动，推动区域一体化发展进程。来自中国建筑的建设者们坚守岗位，为这条连接中泰两国的重要通道按下“加速键”。

中泰铁路南起泰国曼谷，北至泰国老挝边境与中老铁路接轨。作为中泰两国共建“一带一路”的重点项目及泰国首条标准轨高速铁路，中泰高铁采用中国标准设计建造。项目建成后，将为泰国经济社会发展和区域互联互通注入新的活力。

大年三十，来自中泰两国的建设者依然奋战在工地上。走进施工现场，工人们分工协作，预制梁生产、墩柱施工、节段梁架设正在有条不紊地进行。为确保施工质量，中泰铁路项目部监理一组副组长瓦纳塔蓬每周都坚持仔细巡视项目全程23公里，保证项目按质按量履约。“目前，项目六台架桥机已全部投入生产，项目施工履约全速推进。春节施工不仅是进度的保证，更是对工程品质的承诺。我们的目标是打造经得起时间考验的精品工程。”中泰铁路项目4-3标段技术总工郑波表示。

对于这些远离家乡的建设者来说，春节坚守的不只是工作岗位，更是中泰两国的友谊桥梁。中泰铁路项目4-3标段现场工程师胡佳诚说：“今年是我第二次在项目上过年，虽然很想家，但看到项目在不断向前推进，心里也感到特别暖。”

大年初一，中国建筑中泰铁路项目部组织中泰员工共同庆祝中国农历新年，大家一起贴春联，包饺子，互致节日祝福。瓦纳塔蓬表示：“中泰铁路项目为泰国带来了优秀的高铁技术，铁路的建成贯通也一定会为泰中两国的经济和民生带来极大的推动。”项目经理周嘉毅表示：“新的一年，中国建筑中泰铁路项目的建设者会继续以高度的责任感和使命感投入项目建设，用青春续写中泰友好新篇章。”

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