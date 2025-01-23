新华社洛杉矶1月22日电（记者谭晶晶 黄恒）美国加利福尼亚州南部洛杉矶地区22日发生新的山火。火势在强风助推下快速蔓延，6小时内过火面积已超过32平方公里。火势尚未得到控制，当地有超过1.8万居民接到强制撤离通知。

据加州林业和消防局消息，一处名为“休斯”的山火当天上午11时许爆发，起火点为洛杉矶县西北部的卡斯泰克湖附近。山火在“圣安娜风”推动下迅速蔓延，火势范围已从洛杉矶县扩大至相邻的文图拉县。

美国国家气象局洛杉矶分站预报说，“休斯”山火发生的地区22日晚至23日的最大风速可能达到每小时约100公里。强风将使山火引起的浓厚烟雾和灰烬快速大范围扩散。洛杉矶地区的“危险火灾天气”将持续至24日，其中23日形势最为险峻，任何新发山火都可能迅速蔓延并完全失控。

目前，洛杉矶地区仍有多处山火持续燃烧，其中规模最大的“帕利塞兹”和“伊顿”两处山火控制率分别为68%和91%。山火已造成至少28人死亡，逾万座建筑被毁或受损。

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