人民网曼谷1月22日电（记者章念生、简承渊）1月21日，由中国贸促会和泰国中华总商会共同主办的中泰经贸合作论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会推介会在泰国曼谷成功举行。中国贸促会会长任鸿斌、泰国商业部副部长素察、泰国中华总商会主席林楚钦、泰国正大集团资深董事长谢国民、泰国贸易院主席洪百川、泰国投资促进委员会副秘书长纳鲁查、泰中商务委员会主席邱威功、泰国工业联合会主席张学善以及两国商协会和企业代表等300余人出席会议。

会议现场。主办方供图

任鸿斌在致辞中表示，中国贸促会长期致力于推动中泰经贸合作，愿同泰方共同推进落实两国领导人重要共识，以建交50周年为契机，更大力度促进两国工商界务实合作，提升贸易合作水平，拓展投资合作领域，欢迎泰国工商界积极参与第三届链博会，深化双方产业链供应链合作。

中国贸促会会长任鸿斌致辞。主办方供图

素察、林楚钦、谢国民等泰国政商界代表表示，中泰两国构建了稳定、繁荣的命运共同体，在经济、文化与科技等领域的互利合作蓬勃发展。泰方将积极组团参与第三届链博会，致力于连接两国生产与贸易网络，积极融入中国产业链和全球市场，不断促进双边经贸合作迈向新高度。

会议现场。主办方供图

中展集团与泰方相关企业和机构现场签署了第三届链博会参展意向书。

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