人民网华沙1月22日电（记者禹丽敏）布达佩斯消息：中国驻匈牙利大使馆、匈牙利国家经济部、布达佩斯中国文化中心与匈牙利邮政局21日在匈牙利首都布达佩斯举行中国农历蛇年生肖邮票发行仪式暨中国生肖邮票展开幕式。

发行仪式在布达佩斯中国文化中心举办。在邮票发行仪式上，中国驻匈牙利大使龚韬和匈牙利国家经济部副国务秘书朗·盖佐共同在首日封上加盖邮戳和签名。

此次发行的蛇年生肖邮票由匈牙利平面艺术家兼插画家胡咪咪设计，共发行2万枚小型张及加盖蛇形图案邮戳的首日封，每枚小型张由4枚邮票构成。设计师以红黄两色为主色调，描绘了黄红两色共四条蜿蜒而上的木蛇，蛇身组成中国结图形，并搭配匈牙利传统图案，同时以中匈两种文字标识出“蛇年”字样。

匈牙利邮政局自2014年起推出中国十二生肖纪念邮票系列。随着此次蛇年邮票的正式发行，匈牙利邮政局已经完成一轮十二生肖邮票的发行。以十二生肖邮票为主题的中国生肖邮票展将在布达佩斯中国文化中心举行，展期至2月20日。

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