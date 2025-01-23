哥德堡华人艺术团表演的舞蹈。中国驻哥德堡总领馆供图

人民网斯德哥尔摩1月22日电（记者殷淼）当地时间1月19日，由瑞典哥德堡康乐华人会与哥德堡Angered区文化部门联合主办的中国新年庆祝活动在瑞典南部最大城市哥德堡举行。中国驻哥德堡总领馆副总领事李孝劝，以及哥德堡地区华侨华人和侨团组织负责人等200余人出席。

李孝劝向在座华侨华人致以新春问候，并强调，春节是中华民族的传统佳节，也是中国悠久历史和灿烂文化的缩影，承载着和谐、团圆、祥和的美好寓意。随着不久前春节申遗成功，总领馆将和大家在海外共同迎来第一个“非遗”中国年。希望大家继续秉持勤劳、勇敢、坚韧的品质，发挥自身独特优势，努力传承和弘扬中华优秀传统文化，为中瑞各领域友好交流作出积极贡献。

康乐华人会和哥德堡部分侨团表演了少林功夫、太极剑法、民乐演奏、歌舞表演等十余个精彩节目，现场掌声不断、节日氛围浓郁。本次活动得到哥德堡当地政府部门的大力支持。

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