打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“探索中国传统乐器”交流活动在布加勒斯特成功举办

2025年01月23日09:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

罗马尼亚学生献上表演。布加勒斯特中国文化中心供图。

罗马尼亚学生献上表演。布加勒斯特中国文化中心供图。

人民网华沙1月22日电（记者禹丽敏）布加勒斯特消息：日前，由布加勒斯特中国文化中心，浙江音乐学院国乐系和罗马尼亚“迪努·利帕蒂”国家音乐学院联合举办的“探索中国传统乐器奥秘”交流活动在布加勒斯特中国文化中心成功举办。布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波、浙江音乐学院国乐系书记李旭芳、“迪努·利帕蒂”国家音乐学院副院长安德烈·拉库出席。

徐宁波在欢迎辞中表示，中国传统乐器是中华民族宝贵的文化瑰宝，承载了千年的历史与智慧。此次音乐交流活动是中罗文化交流的良好契机，希望来自两个学校的老师和学生们能够深入交流，感受中罗不同音乐文化中的相通与共鸣，为中罗文化交流添砖加瓦，共同续写友好交流新篇章。

来自浙江音乐学院国乐系闻莺江南丝竹乐团的老师详细介绍了扬琴、二胡、竹笛、古筝等乐器的历史来源、发声原理和声音特征，并现场演奏了最能体现乐器特点的乐曲，罗马尼亚的学生们听得津津有味，被中国传统乐器的美妙声音深深吸引，也为老师们娴熟的技法所折服。罗马尼亚学生现场表演了两首罗马尼亚传统曲目，赢得了大家热烈的掌声。体验环节，浙音的老师们手把手指导罗学生学习使用中国乐器。同学们表现出了极大的兴趣和热情，表示中国乐器的声音非常独特，迷人至极，愿意进一步的学习掌握。

活动后，两所院校就加强合作、开展校际交流、合作演出等事项进行了友好交流并初步达成意向。

罗马尼亚学生体验中国传统乐器。布加勒斯特中国文化中心供图。

罗马尼亚学生体验中国传统乐器。布加勒斯特中国文化中心供图。

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部