罗马尼亚学生献上表演。布加勒斯特中国文化中心供图。

人民网华沙1月22日电（记者禹丽敏）布加勒斯特消息：日前，由布加勒斯特中国文化中心，浙江音乐学院国乐系和罗马尼亚“迪努·利帕蒂”国家音乐学院联合举办的“探索中国传统乐器奥秘”交流活动在布加勒斯特中国文化中心成功举办。布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波、浙江音乐学院国乐系书记李旭芳、“迪努·利帕蒂”国家音乐学院副院长安德烈·拉库出席。

徐宁波在欢迎辞中表示，中国传统乐器是中华民族宝贵的文化瑰宝，承载了千年的历史与智慧。此次音乐交流活动是中罗文化交流的良好契机，希望来自两个学校的老师和学生们能够深入交流，感受中罗不同音乐文化中的相通与共鸣，为中罗文化交流添砖加瓦，共同续写友好交流新篇章。

来自浙江音乐学院国乐系闻莺江南丝竹乐团的老师详细介绍了扬琴、二胡、竹笛、古筝等乐器的历史来源、发声原理和声音特征，并现场演奏了最能体现乐器特点的乐曲，罗马尼亚的学生们听得津津有味，被中国传统乐器的美妙声音深深吸引，也为老师们娴熟的技法所折服。罗马尼亚学生现场表演了两首罗马尼亚传统曲目，赢得了大家热烈的掌声。体验环节，浙音的老师们手把手指导罗学生学习使用中国乐器。同学们表现出了极大的兴趣和热情，表示中国乐器的声音非常独特，迷人至极，愿意进一步的学习掌握。

活动后，两所院校就加强合作、开展校际交流、合作演出等事项进行了友好交流并初步达成意向。

罗马尼亚学生体验中国传统乐器。布加勒斯特中国文化中心供图。

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