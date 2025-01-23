人民网罗马1月22日电（记者郑彬）日前，欧洲汽车制造商协会（ACEA）公布的2024年欧盟乘用车市场各项数据显示，欧盟乘用车新车销量总体呈增长态势，但受到经济疲软等因素影响，增速有所放缓，且各成员国市场呈现明显分化趋势。

报告显示，2024年欧盟市场乘用车新车总销量为1060万辆，同比小幅增长0.8%。主要汽车消费大国中除西班牙市场表现亮眼，同比增幅达7.1%外，德国、法国和意大利均出现不同程度的下跌，其中德国和法国跌幅分别为1%和3.2%。

在销量排行榜上，2024年欧盟境内汽油车销量仍占据首位，市场占有率达33.3%。混合动力汽车和电动车的市场占有率则进一步提升，位列二、三位，分别占全年新车销量的30.9%和13.6%，而柴油车的市场份额则进一步萎缩。

汽车工业是欧洲支柱性产业。数据统计，目前欧盟汽车行业创造的就业岗位达1380万，占欧盟就业总人数的6.1%，产业规模占欧盟经济总量的7%，创造附加值占欧盟制造业比例达8%。但随着行业数字化、低碳化转型的加速以及国际竞争的日趋激烈，欧洲汽车产业整体面临的挑战不断上升。2024年以来，包括德国大众、法国轮胎制造商米其林等多家汽车行业龙头企业纷纷陷入裁员闭厂的危机。根据欧盟相关规定，2025年1月新的碳排放标准已经开始实施，并计划截至2035年实现新车零碳排放的目标。欧洲汽车厂商面临的转型压力正在进一步上升。

欧洲汽车行业专家指出，经济增长乏力、能源价格高企、产供链稳定性下降以及不断上升的地缘政治风险等因素都造成了欧洲汽车产业的困境。欧洲汽车行业需要进一步加快转型步伐，尽快适应新的商业发展模式，从而在激烈的市场竞争中站稳脚跟。前一阶段由前欧洲央行行长德拉吉主持颁布的《欧盟经济竞争力报告》中也提到，欧洲汽车行业需要尽快适应新的竞争环境，其中控制能源价格以及通过提升自动化程度降低劳动力成本等将是提升行业竞争力的关键举措。同时，报告指出，欧盟及成员国政府应制定相应的产业行动计划，推动行业创新发展并加大基础设施投资力度。

为进一步提升欧洲汽车产业的整体竞争力，欧盟委员会计划将于本月30日举行“欧洲汽车产业未来发展战略对话”，聚焦行业创新、提升产业韧性以及推动转型。有消息指出，各产业利益攸关方将在此次会议上就制定行业发展战略、放松行业管控、加大产业支持力度等核心问题进行协调。对此，全球知名资产管理公司摩根士丹利分析指出，如果政策得当，随着消费者可支配收入的上升以及适当的政府刺激消费政策，2025年欧洲汽车制造业将有望迎来新的发展机遇。

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