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胡塞武装释放“银河领袖”号被扣押船员

2025年01月23日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社开罗1月22日电（记者尹炣）萨那消息：据也门胡塞武装控制的马西拉电视台22日报道，胡塞武装已释放此前遭该组织扣押的“银河领袖”号货船的船员，以支持巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列达成的加沙地带停火协议。

　　报道援引也门胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞的话说，作为加沙停火协议执行安排的一部分，经过与哈马斯协调，“银河领袖”号船员22日已被移交给阿曼。但胡塞武装并未提及何时归还“银河领袖”号货船。

　　另据阿曼外交部22日发表的声明，获释的25名船员来自菲律宾、保加利亚、墨西哥、乌克兰和罗马尼亚等国，22日已搭乘阿曼皇家空军飞机从也门首都萨那飞至阿曼首都马斯喀特，将返回各自国家。

　　2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装以支持巴勒斯坦为由对以色列频繁发动导弹和无人机攻击，并在红海连续袭击“关联以色列”的船只。当年11月19日，胡塞武装宣布在红海水域扣留了“银河领袖”号货船，称这艘船属于以色列。

(责编：刘叶婷、张悦)

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