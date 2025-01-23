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联合国特使：叙利亚需要包容性的政治过渡进程

2025年01月23日08:47 | 来源：新华网
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1月22日，联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒（右）出席在叙利亚大马士革举行的新闻发布会。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

新华社大马士革1月22日电（记者程帅朋 冀泽）联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒22日表示，叙利亚需要包容性的政治过渡进程，所有的社会阶层都应参与。

裴凯儒20日抵达叙利亚开始访问，其间会见了“叙利亚沙姆解放武装”领导人艾哈迈德·沙拉和叙过渡政府外长等官员。

1月22日，联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒在叙利亚大马士革举行的新闻发布会上讲话。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

裴凯儒22日在大马士革举行的新闻发布会上说，他和沙拉在会面中讨论了叙整合武装派别、政治过渡、重建，以及以色列在叙领土上的存在等问题，已了解叙方对于政治过渡进程的所有想法。

裴凯儒说，叙利亚正在筹备全国对话会议，但目前没有明确计划。叙政治过渡进程应由叙人主导、叙人所有，不应由外部定义，所有的社会阶层都应参与。

裴凯儒说，国际社会在支持叙利亚方面有共识，对叙利亚的制裁是针对前政权的，实施制裁的国家必须重新考虑这一问题。

2011年叙利亚内战爆发后，美国、欧盟等对叙施加了严厉制裁。2019年，美国又推出所谓“凯撒法案”，加强对叙经济封锁。这些制裁对叙利亚经济和民生造成严重破坏。叙利亚政局剧变后，沙拉和叙过渡政府官员多次呼吁解除对叙制裁。

(责编：刘叶婷、张悦)

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