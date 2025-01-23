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中国医疗队为尼泊尔孤儿义诊

2025年01月23日08:46 | 来源：新华网
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　　1月22日，在尼泊尔加德满都一家名为“尼泊尔尝试”的孤儿院，中国援尼泊尔医疗队医生为一名孤儿义诊。

　　新华社加德满都1月22日电（记者易爱军）中国春节到来之际，中国援尼泊尔医疗队22日在尼首都加德满都为一些孤儿开展义诊，中资企业向孤儿院捐赠了食品、日用品和善款。

　　1月22日，在尼泊尔加德满都一家名为“尼泊尔尝试”的孤儿院，中国援尼泊尔医疗队医生为一名孤儿义诊。新华社发（哈里·马哈尔詹摄）

　　在加德满都一家名为“尼泊尔尝试”的孤儿院，中国医疗队医生为18名孤儿开展全面义诊，包括视力视野、口腔、青春期和生长发育情况检查、脊柱侧弯筛查，并教授眼保健操和正确刷牙方法，还向孤儿院捐赠中国药品。孤儿院创始人之一马尼·乔希向医疗队表示感谢。

　　1月22日，在尼泊尔加德满都，中资企业向一家名为“尼泊尔尝试”的孤儿院捐赠食品、日用品和善款。新华社发（哈里·马哈尔詹摄）

　　义诊结束后，尼泊尔中资企业协会向孤儿院捐赠了米、豆和食用油等食品，洗护用品以及善款。

(责编：刘叶婷、张悦)

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